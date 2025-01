Heiratsantrag, Killerin und Grusel bei "Nord bei Nordwest": So werden die neuen Folgen

Es dauert nicht mehr lang, dann gibt es ein Wiedersehen mit dem "Nord bei Nordwest"-Trio Jana Klinge , Hinnerk Schönemann , Marleen Lohse . Drei neue Teile starten im Januar 2025. In der ersten Episode will Hannah Wagner ihr Leben für die Liebe auf den Kopf stellen.

Seit 10 Jahren klärt Hinnerk Schönemann in "Nord bei Nordwest" im beschaulichen Schwanitz Verbrechen auf. In einem Interview in der "Webtalkshow" verriet der Darsteller nun unter anderem, warum er schon immer von Erfolg der Serie überzeugt war.

Das passiert in Folge 25:

Die neue Episode beginnt mit einem Verkehrsunfall, bei dem eine chinesische Staatsbürgerin stirbt. Wurde die Frau verfolgt? Zunächst führt die Spur in ein asiatisches Restaurant mit Pension. Es stellt sich heraus, die Chinesin war eine Diplomatin. Ein chinesischer Sonderermittler rückt an. Hannah Wagner (Jana Klinge) hat indes ganz andere Gedanken im Kopf. In ihrem Urlaub hat ihr ein Mann einen Heiratsantrag gemacht. Zurück von ihrer Reise will die Polizistin ihren Job kündigen und mit ihrem Mann ein neues Leben beginnen.