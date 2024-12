Helene Fischer Show: So gut war das Weihnachtskonzert des Schlagerstars!

Was gehört zu einem gelungenen Weihnachtsfest? Natürlich, die Familie, gutes Essen, Geschenke. Und für viele seit einigen Jahren auch: Helene Fischer. Die Schlagerkönigin gilt seit jeher als großer Weihnachtsfan, mit ihrer festlichen "Helene Fischer Show" (neue Ausgabe am zweiten Weihnachtsfeiertag, 20.15 Uhr, ZDF) fuhr sie in der Vergangenheit immer wieder erstklassige Quoten ein. Und dann gab es da vor einigen Jahren, 2015, auch diesen einen ganz besonders zauberhaften Auftritt in Wien, mit dem sich Helene Fischer einen großen persönlichen "Traum" erfüllte. Jetzt wird das denkwürdige Konzert mit den liebsten Weihnachtsliedern der Kultsängerin im BR Fernsehen als Wiederholung gezeigt.

Die Kulisse könnte edler und festlicher kaum sein: Fischer singt, unter anderem unterstützt vom Londoner Royal Philharmonic Orchestra, den Wiener Sängerknaben und Popstar Ricky Martin, in der altehrwürdigen Hofburg in Wien. Auf dem Programm stehen deutschsprachige Weihnachts-Klassiker wie "Alle Jahre wieder" und "Stille Nacht, heilige Nacht", aber auch international bekannte Evergreens wie "Last Christmas" und "I'll Be Home For Christmas". Die Vorbereitungen für dieses äußerst stimmungsvolle Konzert in Wien, aufbereitet im Rahmen einer 90-minütigen Sendung, sollen seinerzeit zwei Jahre gedauert haben.