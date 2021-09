Höhle der Löwen - 10. Staffel: die Produkte der 2. Folge

In der zweiten Folge der Staffel präsentieren sich fünf Start-ups in der "Höhle der Löwen".

Frau Poppes: Thomas Leiendecker (57, Koch und Gründer) hat eine Würzbasis für Frikadellen in verschiedenen Geschmacksrichtung entwickelt. Als Inspiration diente seine Schwiegermutter Angelika Poppe, die trotz des Verlusts ihres Augenlichts weiterhin ihre Familie bekocht. Die beiden möchten 150.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

KOHPA: Der Papieringenieur Walter Reichel (76) und sein Kollege Peter Helfer (55) präsentieren den Löwen ein nachhaltiges Papier mit recycelten Kohlenstofffasern. Es ist das erste stromleitende Papier, das zudem auch noch elektromagnetische Strahlung abwehren kann. Mit KOHPA - therm haben sie das erste Heizpapier entwickelt. Die Gründer bieten 200.000 Euro und bieten im Gegenzug 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Tape Art: Timm Benjamin Zolpys (41), Mohamed Ghouneim (42), Stephan Meissner (32) und Nicolas Lawin (30) stellen ihr Tape Art Kit vor. In der Kunstform entstehen aus verschiedenfarbigen und unterschiedlich breiten Klebebädern Bilder oder Kunstwerke. Die Gründer benötigen 100.000 Euro und bieten dafür 12,5 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Es passiert realtiv häufig, dass die Deals aus der Show im Nachgang doch nicht zustande kommen. Innerhalb der Sendung ist nur eine oberflächliche Bewertung möglich. Bei genaueren Prüfungen ergeben sich in manchen Fällen andere Sachverhalte, sodass die Investoren oder auch die Gründer einen Rückzieher machen. Wenn ein Deal geplatzt ist, erfahren Sie es hier.

Folge 1: Wie Osmanns Töchter auf Facebook und Instagram mitteilten, ist der Deal mit Dagmar Wöhrl geplatzt. "Inhaltlich und formal wich der uns unterbreitete Deal zu stark von dem ab, was uns anfangs in Aussicht gestellt wurde. Mit diesem neuen Geschäftsmodell, das uns angeboten wurde, wären wir letztlich ein höheres Risiko eingegangen als ursprünglich kalkuliert", schrieben sie. Dagmar Wöhrl, die sonst immer fleißig während der Sendung twittert, verzichtete diesmal aus persönlichen Gründen darauf, sich live während der TV-Ausstrahlung zu äußern. Ihre Mutter ist verstorben.

Vier Start-ups präsentierten den Investoren in der Auftakfolge ihre Produkte und Ideen:

ASALEA: Kim Lohmar (31, Bachelor in Hospitality und Tourism Management) liebt gute Düfte. Sie hat einen Duftstein für das Armaturenbrett entwickelt. Der feinporige Stein aus hundertprozentig organischer Kieselgur wird einfach mit dem Lieblings-Parfüm oder ätherischen Ölen besprüht und sorgt so für ein individuelles Dufterlebnis im Auto. Für 70.000 Euro bietet Kim 20 Prozent ihrer Firmenanteile an