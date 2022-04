Höhle der Löwen 2022: Produkte, Sendetermine und Investoren der 11. Staffel

Produkte, Deals und geplatzte Deals

In jeder "Die Höhle der Löwen"-Folge stellen sich Start-ups – in der Regel sind es fünf pro Sendung – den Löwen vor und hoffen auf eine Investition. Hier erfahren sie Folge per Folge, welche Produkte in der Sendung vorgestellt werden, wer einen Deal bekam und welche Deals im Nachhinein platzten.