Höhle der Löwen 2022: Produkte und Deals - Deals mit Le Gurque und Read-O geplatzt

Die Löwen gehen wieder auf Beutezug: In der 11. Staffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" hoffen die Investoren wieder auf spannende Produkte und Geschäftsideen – und die Kandidaten auf lukrative Deals, die ihre Start-ups nach vorne bringen. Hier bekommen Sie alle Infos zur neuen Staffel.

Produkte, Deals und geplatzte Deals In jeder "Die Höhle der Löwen"-Folge stellen sich Start-ups – in der Regel sind es fünf pro Sendung – den Löwen vor und hoffen auf eine Investition. Hier erfahren sie Folge per Folge, welche Produkte in der Sendung vorgestellt werden, wer einen Deal bekam und welche Deals im Nachhinein platzten.

Folge 4 (25. April): Le Gurque: Leonie "Leo" Eißele (31) und Niklas Heinzerling (31) haben einen biologisch abbaubaren Spülschwamm entwickelt, der aus den Fasern der Luffa-Gurke besteht. Um das Produkt konkurrenzfähig am Markt zu platzieren, benötigt das Paar ein Investment von 100.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent am gemeinsam gegründeten Unternehmen "The Closest Loop".

DEAL: Dagmar Wöhrl und Gast-Löwin Sarna Röser wollen geneinsam 100.000 für 20 Prozent investieren. Im Nachgang der Show platzt der Deal allerdings. Die Vorstellungen zur Strategie seien auseinandergegangen, erklärt Wöhrl auf Twitter.

Read-O: Jonathan Mondorf (26), Ben Kohz (26), Andreas Weiser (30), Michael Pomogajko (28) und Simon Farshid (25) präsentieren den Löwen eine emotionsbasierte Buchfinder-App. "Dafür haben wir eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Buchrezensionen von Leserinnen und Lesern analysiert", erklärt Andreas Weiser. Die Gründer wollen 600.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent Unternehmensanteile.

DEAL: Carsten Maschmeyer holt sich 25,1 Prozent der Firmenanteile. Doch auch dieser Deal platzt nach den Dreharbeiten. "Unsere Vorstellungen der strategischen Ausrichtung gingen in verschiedene Richtungen", so Maschmeyer.

Lucky Plant: Fußball-Star Michael Ballack (44) stellt gemeinsam mit Bernhard Unger (54) und Dr. Thomas Hüster (56) ein biologisches Pflanzenstärkungsmittel auf Basis der Pechnelke vor. Für ihr Unternehmen wünschen sich die Gründer einen starken Partner und ein Investment von 100.000 Euro. Dafür bieten sie 20 Prozent Firmenanteile.

DEAL: Ralf Dümmel bekommt den Deal zu den gewünschten Konditionen.

Retter Kräcker: Lisa Berger (27), Sandra Ebert (29) und Pascal Moll (28) wollen der Lebensmittelverschwendung ein Ende bereiten. "Die Industrie nimmt Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, um daraus Öl zu pressen", erklärt Pascal Moll. "Dabei entsteht nicht nur ein Drittel Öl, sondern auch zwei Drittel Trester. Der landet meistens in der Biogasanlage oder im Futtertrog." Sie machen daraus Kräcker. Ihr Angebot: 100.000 Euro für zehn Prozent.

KEIN DEAL

Xeem: Janine Weirich (27) und Géraldine Ulrichs (25) haben eine digitale Plattform etwickelt, die Unternehmen und junge Tech-Talente durch sogenannte Challenges zusammenbringt. "Eine Challenge ist eine Aufgabenstellung, die von einem Unternehmen gestellt wird. Z.B Wie vermarkte ich ein neues Produkt?" 250.000 Euro für zehn Prozent möchten die Gründerinnen haben.

DEAL: Sarna Röser, Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer investieren 300.000 Euro für 25,1 Prozent.

Folge 3 (18. April): THE PLANT BOX: Alice Özserin (30) und Anne Baltes-Schlüter (41) bieten in einer Socke aus Schafwoll fertig arrangierte Pflanzenkreationen, die nur noch in den Balkonkasten eingelegt werden müssen. 150.000 Euro für 10 Prozent ihrer Firmenanteile hätten sie gerne.

DEAL: Judith Williams und Carsten Maschmeyer investieren zusammen 150.000 Euro für 20 Prozent.

Bavarian Rescher (mittlerweile BBQ-Rescher): Alexander Feilen (34) und Tobias Daniel (30) präsentieren ihre Grillhilfe. Die für ein resches (knuspriges) Wammerl (Bauchfleisch) sowie für den perfekten Garpunkt und die perfekte Kruste bei Fisch und Fleisch sorgen. Ihr Wunsch: 50.000 Euro für 20 Prozent.

DEAL: Ralf Dümmel bekommt 25 Prozent für 50.000 Euro.

Res-T: Marco Colombo (34), Gian-Luca Menn (29) und Nadine Zdych (34) haben ein T-Shirt für Wassersportler erfunden, dass innerhalb von zwei Sekunden zur Schwimmweste wird. Für ihr Start-up benötigen die drei Wassersport-Fans 80.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent Firmenanteile.

KEIN DEAL

WireStyle: Thomas Willberger (31) und André Gall (38) präsentieren jedem Löwen sein ganz persönliches Porträt - und das aus tausenden Nägeln und einem einzigen kilometerlangen Faden. Hergestellt hat es ein Roboter. Damit ihr Unternehmen wachsen kann, benötigen die beiden Gründer ein Investment von 200.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent Firmenanteile.

DEAL: Nils Glagau und die Gründer treffen sich bei 17,5 Prozent. Im Nachhinein aber platzt der Deal, wie Glagau auf Twitter erklärt. Als Grund nennt er "andere Ansichten zur Beteiligung und der weiteren Kooperation" beim Gründerteam.

Smartbraille: Ralph Brey (40) hat einen E-Book-Reader für Blinde entwickelt, bei dem die Elektronik auf ein Minimum reduziert ist. Sein Wunsch: 300.000 Euro für 20 Prozent seiner Firmenanteile.

KEIN DEAL

Folge 2 (11. April): SILVERTON: Richard Getz (28) und Constantin Ricken (23) präsentieren den Löwen ihre Unterhose SILVERTON, die den Intimbereich vor Strahlungen schützen soll. Sie möchten 120.000 Euro und 15 Prozent der Firmenanteile.

KEIN DEAL

SHEA YEAH: Sandra Fischer (35) mischte Schweizer Kräuter und kaltgepresste Öle mit der Sheabutter und aus dieser Kombination entstand SHEA YEAH. Sie will 110.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile.

DEAL: Ralf Dümmel schnappt Judith Wiliams den Deal vor der Nase weg. 110.000 Euro für 25 Prozent sind die Konditionen.

audory: Max Rose hat eine Plattform für interaktive Hörbücher entwickelt. "Bei unseren Hörbüchern entscheidet der Nutzer, wie die Geschichte weitergeht", erklärt er. Für ein Investment von 120.000 Euro bietet der 23-Jährige 15 Prozent seiner Firmenanteile an.

DEAL: Carsten Maschmeyer und Georg Kofler wollen investieren. Nach den Dreharbeiten platzt der Deal jedoch wegen "unterschiedlicher strategischer Vorstellungen".

toolbot: Jan Gerlach (39, Industriedesigner), Dr. Christian Lehmann (36, Robotik Ingenieur), Mario Drelas (33, Mikroelektronik) und Krispin Schulz (40, IT-Entwickler) haben eine automatisierte Verleihstation für Elektrowerkzeuge entwickelt, die für Alle und rund um die Uhr verfügbar sein soll. 500.000 Euro möchten sie haben und bieten dafür zehn Prozent der Firmenanteile ihres Unternehmens thingk.systems.

KEIN DEAL

laxplum: Kerstin Hansen (54) und Louis Lowe (26) – Mutter und Sohn – stellen den Löwen eine fermentierte grüne Pflaume, die beim Abführen helfen soll. Für 75.000 Euro bieten die beiden zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

DEAL: Judith Williams und Nils Glagau investieren gemeinsam 100.000 Euro für 30 Prozent.

Folge 1 (4. April): 2bag: Karl Fischer (17) und Leander Mellies (17) präsentieren ihre Erfindung 2bag, eine praktische Fahrradtasche, die kurzerhand in einen Rucksack verwandelt werden kann. 20.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile rufen die beiden auf.

DEAL: Nils Glagau bekommt von den Jungs den Zuschlag.

Laik: Anita Pfattner (48), Denis Dostmann (47) und Mark Löhr (51) wollen den Möbelmarkt aufmischen und präsentieren den Löwen den angeblich am einfachsten aufzuziehenden Tisch der Welt. Sie wollen 350.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

KEIN DEAL

FAIRHAIR: Die beiden Gründer Fabian Frei (32) und Wolfgang Schimpfle (31) haben ein nachhaltiges Haargummi entwickelt. 250.000 Euro für zehn Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen möchten die beiden.

DEAL: Ralf Dümmel bekommt den Deal und 25,1 Prozent.

Bierfrüchtchen: Clemens August von Freeden (49) und Michael Stattmann (46) sind die "Bierbrüder" und haben fruchtige Brotaufstriche auf Bierbasis entwickelt. Sie möchten 150.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

KEIN DEAL

Send me pack: Philip Bondulich (37) und Michelle Reed (36) haben eine Mehrweg-Idee für Versandverpackungen entwickelt. 200.000 Euro für 25 Prozent möchten sie haben.

DEAL: Judith Williams, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl bekommen 33 Prozent.

Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge. Wann läuft "Die Höhle der Löwen" 2022 bei VOX? Die 11. Staffel der Gründershow läuft ab dem 4. April immer montags um 20.15 Uhr bei VOX. Nach der TV-Ausstrahlung sind die neuen Folgen auch bei Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen.

Die Sendetermine im Überblick Folge 1: Montag, 4. April, 20.15 Uhr

Folge 2: Montag, 11. April, 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 18. April, 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 25. April, 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, 2. Mai, 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 9. Mai, 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, 16. Mai, 20.15 Uhr

Folge 8: Montag, 23. Mai, 20.15 Uhr

Folge 9: Montag, 30. Mai, 20.15 Uhr Wer sind die Investoren der 11. Staffel? Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler nehmen auch diesmal auf den Investoren-Sesseln Platz. Unterstützung bekommen sie von einer Gast-Löwin. Unternehmerin Sarna Röser ist in der vierten Folge als Investorin dabei.

Wer sind die prominenten Gründer in dieser Staffel? Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ist mittlerweile unter die Löwen gegangen. Ein anderer deutscher Sportstar ist in der 11. Staffel als Gründer dabei. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack bewirbt sich mit einem Start-up für einen Deal. Außerdem mit dabei: Hardrocker Axel Rudi Pell.