"Hollywoods Casting-Queen: Bonnie": ARTE-Doku über die legendären Casting-Direktorin

Arrogant, einschüchternd, schroff, böse und gemein: So werden Casting-Direktoren und -Direktorinnen in Filmen immer wieder dargestellt, und wenn etablierte Schauspieler sich in Interviews an frühere Castings erinnern, sind das oft die reinsten Horrorgeschichten. Es mag wohl stimmen, dass am Casting-Pult schon mancher Karrieretraum brutal endete. Aber von der anderen Seite her betrachtet: Ein leichter Job ist es sicher nicht, innerhalb weniger Augenblicke ein echtes Supertalent erkennen zu müssen. Als eine, die das immer besonders gut konnte, gilt Bonnie Timmermann – die "Casting-Queen", wie sie in einer eigenständigen neuen Doku bei ARTE genannt wird.