"Horst Lichters Traumrouten: Italien": Kritik zur Reportage vom "Bares für Rares"-Moderator

Nach Horst Lichter und seinen "Traumrouten" sucht man am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF-Programm vergebens. Wer nun befürchtet, in diesem Winter gänzlich auf die Feelgood-Reportagereihe verzichten zu müssen, sei an dieser Stelle entwarnt: Lichter und seine schicke Oldtimer-Maschine haben lediglich den Sendeplatz gewechselt – sie sind auf den Neujahrstag umgezogen.

So reist der "Bares für Rares"-Moderator im noch frischen Jahr 2024 von Meran über den Gardasee und Verona nach Venedig und bringt mitten im Winter ein bisschen Sommer in die deutschen Wohnzimmer. Alleine ist Lichter auf seiner Tour auch diesmal nicht. Gleich drei prominente Damen leisten dem 61-Jährigen Gesellschaft.

Horst Lichter auf Reisen mit interessanten Persönlichkeiten

Nachdem er seine Reise in Meran im Herzen Südtirols gestartet hat, trifft Lichter am Kalterer See auf die vierfache Südtiroler Biathlon-Weltmeisterin Dorothea Wierer. Am Gardasee besucht er die Unternehmerin und "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams, die dort mit ihrem Mann Alexander-Klaus Stecher ihren Sommerurlaub verbringt. Den Abschluss der "Traumroute" bildet Venedig. Gemeinsam mit der Schauspielerin Julia Jäger erkundet Lichter die Lagunenstadt – und lässt es sich natürlich nicht nehmen, den "Donna Leon"-Star auf eine Gondelfahrt einzuladen.