"In aller Freundschaft": TV-Kritik zu neuen Folgen der Arzt-Serie

Am 25. Juni zeigt die ARD gleich zwei neue Episoden der beliebten Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Spannung garantiert!

"In aller Freundschaft" Krankenhausserie • 25.06.2024 • 20:15 Uhr

Der ARD/MDR-Dauerbrenner "In aller Freundschaft" mit seinen turbulenten Geschichten rund um Personal und Patienten der fiktiven Sachsenklinik begeistert seine eingefleischten Fans seit mittlerweile über 25 Jahren. Alleine bei Staffel 26 sahen durchschnittlich 4,2 Millionen Menschen zu, die Abrufzahlen in der ARD-Mediathek stiegen parallel an. Kein Wunder also, dass der MDR nicht an ein Ende der Serie denkt. Bis mindestens 2026 soll es weitergehen. Mitte April startete die nunmehr 27. Staffel, für die insgesamt 42 Episoden angekündigt wurden.

Aufgrund der zahlreichen sportlichen TV-Höhepunkte in diesem Sommer mit unzähligen Live-Übertragungen – eben erst die Leichtathletik-EM, jetzt die Fußball-EM, demnächst die Olympischen Spiele – müssen "In aller Freundschaft"-Fans am Dienstagabend regelmäßig auf ihre Lieblingsserie verzichten. Dazwischen gibt es sporadisch neue Folgen, immer mal wieder sogar im Doppelpack – so wie jetzt am Dienstag, 25. Juni.

Riesenkrach und schwere Vorwürfe In Folge zehn, "Verdachtsfälle", eskaliert die seit der Schließung der Schmerzklinik angespannte Stimmung zwischen Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und Prof. Maria Weber (Annett Renneberg) endgültig, es kommt zum Riesenkrach zwischen den Medizinerinnen. Dr. Brentano versucht, zu vermitteln – zwecklos.

In Episode elf im Anschluss, "Besuche aus der Vergangenheit", muss sich Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) nach den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn mit einem aufdringlichen Reporter herumärgern. Auf hinterlistige Weise versucht der Mann sogar, aus Steins Vater Otto (Rolf Becker) Aussagen für seinen Artikel herauszubekommen. Ausgerechnet jetzt taucht auch noch eine Frau aus Dr. Steins Vergangenheit in der Klinik auf. Und auch Dr. Kaminski (Udo Schenk) hat eine Begegnung mit einer Dame.

Es bleibt also weiterhin spannend bei "In aller Freundschaft" und in der Sachsenklinik. In der kommenden Woche hat ausnahmsweise nicht der Sport Schuld am Pausieren der Serie. Dann zeigt das Erste nämlich die Krimi-Wiederholungen "Steirergeld" und "Donna Leon – Blutige Steine".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die wichtigsten Neuigkeiten aus der aus der TV- und Streamingwelt!

"In aller Freundschaft" – Di. 25.06. – ARD: 20.15 Uhr