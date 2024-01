"In aller Freundschaft": Was wurde aus den Schauspielern von früher?

Die 1998 gestartete ARD-Produktion „In aller Freundschaft“ avancierte zur bis dato erfolgreichsten deutschen Krankenhausserie. Wir gucken, was aus den ehemaligen Hauptdarstellern wurde, die mehrere Jahre an der Sachsenklinik zu sehen waren.

Axel Wandtke (1998–2001)

Axel Wandtke verkörperte Dr. Emanuel Barrach, bis dieser als Chefarzt in ein anderes Krankenhaus wechselte. Danach war der Dresdener in TV- und Theaterproduktionen zu sehen und feierte zudem als Hörspielsprecher Erfolge. Zuletzt wirkte Wandtke in der Mysteryserie „Souls“ mit.