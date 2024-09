„Informant – Angst über der Stadt“: Alle Infos zur Thrillerserie mit Jürgen Vogel

Eine schon im Vorfeld hochgelobte Miniserie zeigen die ARD und Arte im Oktober: „Informant – Angst über der Stadt“ stellt eine Adaption der BBC-Produktion „Informer“ dar, die 2018 für Aufsehen gesorgt hat. Hier erfährst du das Wichtigste über die deutsche Serie mit Jürgen Vogel.

Worum es in „Informant“ geht Bei einer Razzia in Italien kommt der Terrorist El Adoua ums Leben. Vor seinem Tod hat er sich mehrfach in Hamburg aufgehalten. Weil sich die Hinweise häufen, dass er einen Anschlag auf die Elbphilharmonie geplant hat, ist es die Aufgabe der Anti-Terror-Ermittler Gabriel Bach und Holly Valentin, diesen zu verhindern. Als ein Informant getötet wird, rückt der afghanische Aushilfslehrer Raza Shaheen in den Fokus der Ermittlungen. Obwohl er nichts mit Verbrechen und Terror zu tun hat, drängen Bach und Valentin ihn dazu, sich als Informant in die Welt der organisierten Kriminalität zu begeben. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem sich für Shaheen, aber auch für Bach und Valentin immer mehr Herausforderungen auftun.

Diese Darsteller sind dabei In der Rolle des Gabriel Bach ist in „Informant“ der allseits bekannte Schauspieler Jürgen Vogel zu sehen. Es gibt wohl keinen Film- und Fernseh-Fan, der den Darsteller mit der charakteristischen Zahnreihe nicht kennt. Unter anderem war er in den Filmen „Kleine Haie“ (1992), „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ (1997), „Die Apothekerin“ (1997), „Keinohrhasen“ (2007) sowie „Ostwind – Zusammen sind wir frei“ (2013) und „Ostwind 2“ (2015) zu sehen. Zu den vielen TV-Produktionen, an denen Vogel mitwirkte, gehörten zuletzt die ZDF-Krimiserie „Jenseits der Spree“ und die von RTL produzierte Comedyserie „KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“.

Elisa Schlott spielt in „Informant“ die Ermittlerin Holly Valentin. In ihrer Filmografie finden sich unter anderem die Kinofilme „Limbo“ von 2019 und „Narziss und Goldmund“ von 2020 sowie die Serien „Das Boot“, „Die Kaiserin“ und „Kranitz – Bei Trennung Geld zurück“.

Als Raza Shaheen wirkt in „Informant“ der Nachwuchs-Schauspieler Ivar Wafaei mit. Der gebürtige Afghane war bislang lediglich in Nebenrollen in Filmen und Serien zu sehen. Unter anderem gehörte er dem Cast der Serien „Die Pfefferkörner“ und „Letzte Spur Berlin“ sowie der Filme „Rheingold“ (2021) und „Blindgänger“ an.

Wann und wo „Informant“ zu sehen ist „Informant – Angst über der Stadt“ ist eine gemeinsame Produktion von ARD Degeto, dem Norddeutschen Rundfunk, Arte, dem norwegischen Sender NRK und dem Produktionsstudio filmpool. Daher zeigen die beteiligten Sender die Serie über ihre Kanäle. Die erste TV-Ausstrahlung findet am 10. Oktober 2024 statt, wenn Arte ab 20:15 Uhr die ersten drei Episoden der Serie zeigt. Tags darauf strahlt der deutsch-französische Kultursender die weiteren drei Folgen aus. Schon am 10. Oktober um 10 Uhr sind alle sechs Episoden in der Mediathek von Arte zu sehen.

Die ARD stellt „Informant“ am 11. Oktober um 10 Uhr in ihrer Mediathek bereit. Die lineare Ausstrahlung in der ARD findet am 16. und 17. Oktober jeweils ab 20:15 Uhr statt. Dann sind je drei der 45 Minuten langen Episoden am Stück zu sehen.