Ist das Zebra bei "The Masked Singer" Anke Engelke?

Es ist ein besonderes Zebra, das bei "The Masked Singer" sein Glück versucht. Denn diese Variante des Savannentiers hat nicht nur Streifen, sondern auch Punkte. Wer steckt unter der Maske?

700 Stunden Arbeit stecken in dem Kostüm. Der Rock des Zebras besteht aus 20 Metern Tüll - verziert mit Strasssteinen und hunderten, von Hand ausgeschnittenen, Sternen.

Und dann ist da ja auch noch das Fell des Zebras. "Einen Stoff, der sowohl gepunktet als auch gestreift ist, gibt es nicht einfach so zu kaufen. Deshalb haben wir das Muster selbst mit Airbrush aufgesprüht, was dem Zebra seinen einzigartigen und abenteuerlichen Look verleiht", Maskenbauerin Marianne Meinl. Vor jeder Show in der sechsten "The Masked Singer"-Staffel schlüpft das Zebra in seine übergroßen und handgefertigten Schuhe.

Welche Indizien und Hinweise gibt es zum Zebra? Für freche und lustige Momente soll das Kostüm sorgen. Entspricht das auch dem Wesen des Promis, der im Kostüm steckt? Das Zebra trägt lieber verrückte Klamotten in knalligen Farben statt immer nur das klassische schwarz-weiß. Es lebt auf einem Abenteuerspielplatz. Motto: Das Leben bloß nicht so ernst nehmen. In der Schule lernt das das Wort "weiß" in drei verschiedenen Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch. Außerdem zu erkennen: LOL.

Was sind die Tipps der Zuschauer? Anke Engelke liegt im Community-Tipp der ProSieben-App ganz klar auf Platz 1. Auch Ella Endlich können sich viele als Zebra vorstellen.

Was sind die Tipps des Rateteams beim Zebra? Ruth Moschner und Rea Garvey bilden auch diesmal das feste Rateteam bei "The Masked Singer". Unterstützt werden sie in der ersten Show von Rategast Ralf Schmitz. Der haut den Tipp Carolin Kebekus raus - und liegt damit falsch. Ruth Moschner ist in Show zwei ebenfalls bei Kebekus oder bei Anke Engelke. Reas Tipp: Es ist jemand aus Hamburg. Na dann ... Rategast Giovanni Zarrella bringt noch Tahnee mit ins Spiel. Carolin Kebekus tippt auf LEA. Weitere Namen, die fallen: Ilse DeLange, Patricia Kelly und Ella Endlich.