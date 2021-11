Joko & Klaas LIVE: So nutzten die beiden ihre Sendezeit bei ProSieben

So viel Geld verschenken Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in vier Städten Deutschlands. Dazu schalten sie auf vier Parkbänke, auf denen jeweils ein Mann sitzt. Wer sich als Live-Zuschauer:in als Erste:r an einem der gesuchten Orte innerhalb der 15 Minuten Sendezeit einfindet, gewinnt je 10.000 Euro.

Um auf den Notstand in der Pflege aufmerksam zu machen und Pflegekräften eine Stimme zu geben, bekommen Joko & Klaas diesmal von ProSieben sieben Stunden statt 15 Minuten . Eine Doku gibt intensive Einblicke in die Arbeit der Pflegekräfte. Stundenlang trendet auch der Hashtag #Nichtselbstverständlich, denn genau das ist der Einsatz der Pfleger und Pflegerinnen nicht, wie die Doku betont.

Ein Denkmal für Klaas

"Ich finde, nach rund 15 gemeinsamen Jahren ist es einfach mal an der Zeit, danke zu sagen. Danke, Klaas, danke, dass es Dich gibt", sagte Joko am 21. April 2021. Am Berliner Hauptbahnhof stellte er eine zwei Meter hohe Statue von Klaas aus Kupfer auf, entworfen von einem Künstlerkollektiv. "Das ist das Dümmste, was du jemals gemacht hast", so Klaas.