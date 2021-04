Joko & Klaas LIVE: So nutzten sie bisher ihre Sendezeit bei ProSieben

15 Minuten Sendezeit bei einem Sieg gegen ProSieben: Dieser Preis winkt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in jeder Ausgabe "Joko & Klaas gegen ProSieben". Wie sie die Sendezeit genutzt haben, erfahren Sie hier.

In der vierten Folge der neuen Staffel holten sich im Wettstreit mit ihrem Haussender ProSieben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den Sieg. Somit erspielten sie sich für Mittwoch, 21. April, 15 Minuten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Immer wieder nutzen Joko & Klaas ihre Sendezeit, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Am 31. März 2021 gaben die beiden Pflegekräften eine Stimme. Und weil dieses Thema besonders wichtig ist, reichten diesmal nicht 15 Minuten. ProSieben machte für das Thema sieben Stunden frei. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Was Joko & Klaas bislang mit ihren 15 Minuten angestellt haben, sehen Sie hier im Überblick:

So viel Geld verschenken Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in vier Städten Deutschlands. Dazu schalten sie auf vier Parkbänke, auf denen jeweils ein Mann sitzt. Wer sich als Live-Zuschauer:in als Erste:r an einem der gesuchten Orte innerhalb der 15 Minuten Sendezeit einfindet, gewinnt je 10.000 Euro.