Joko oder Klaas als "Wetten, dass..?"-Moderatoren: Das sagt Thomas Gottschalk dazu

Knapp ein halbes Jahr ist vergangen, seit sich Thomas Gottschalk in Offenburg vom "Wetten, dass ..?"-Publikum verabschiedet hat. Noch immer hat das ZDF nicht entschieden, ob und wie es mit Europas ehemals größter Fernsehshow weitergehen wird. Dabei liegen offenbar vielversprechende Konzepte auf dem Tisch. Das deutete Gottschalk im gemeinsam mit Mike Krüger moderierten RTL-Podcast "Die Supernasen" an.

Gegen Ende ihrer aktuellen Podcast-Folge beantworten die Weggefährten und Freunde Zuschauerfragen, darunter eine von zwei Fans aus den Vereinigten Staaten. Bea und John wollen wissen, was Gottschalk von der Idee halte, "Wetten, dass ..?" künftig von wechselnden Gastgebern präsentieren zu lassen. So könnte sich das Publikum "immer wieder auf andere Moderatoren freuen". Als Beispiel nennen sie den ProSieben-Hit "Wer stiehlt mir die Show?". Im Quiz von und mit Joko Winterscheidt können die Teilnehmer keinen Geldpreis gewinnen, sondern die Moderation der jeweils nächsten Ausgabe.

"Das habe ich bereits gehört in der Diskussion", verrät Thomas Gottschalk im "Supernasen"-Podcast, dass solche Planspiele in ZDF-Kreisen offenbar schon Gegenstand von Beratungen waren. Er selbst "habe die Idee auch toll gefunden". "Man hätte zum Beispiel Barbara Schöneberger zum 50. Geburtstag eine Ausgabe von 'Wetten, dass ..?' schenken können, die sie, glaube ich, gut moderiert hätte", fällt dem gebürtigen Franken als Erstes seine "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Kollegin (RTL) ein.