Jubiläumsstaffel vom RTL-"Dschungelcamp": Die neuen Regeln in der Dschungel-Legenden-Show

"Showdown der Dschungel-Legenden" ist keine Live-Show

Einen großen Reiz am RTL-Dschungelcamp machen die unzensierten Szenen der Promis in den Live-Schalten aus. Doch während bei der normalen Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" es frische Bilder aus dem Lager gibt, wird das in der Allstar-Staffel nicht der Fall sein. Die Reality-TV-Show soll bereits im Mai aufgezeichnet worden sein.