"Jussi Adler-Olsen: Erwartung": Kritik zur Krimi-Romanverfilmung

Carl Mørck (Ulrich Thomsen, links) und Assad (Zaki Youssef) ermitteln in der neuen Jussi Adler-Olsen-Verfilmung in einem alten Fall, der es in sich hat. Der Thriller mit Krimi-Elementen ist das erste Mal im Free-TV (ZDF) zu sehen. Fotoquelle: ZDF/copyright Nordsik Film