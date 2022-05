Kampf der Realitystars 2022: Wer fliegt heute raus? Wer ist noch dabei?

Die Reality-Show "Kampf der Realitystars" ist nach Angaben von RTLZWEI seit 2019 das erfolgreichste Format des Senders. Die Sendung punktet bei ihren Fans damit, dass sie Trash-TV vom Feinsten liefert und dabei das ganze Genre immer wieder aufs Korn nimmt. Hier finden Sie alle Infos zur dritten Staffel.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Das Konzept von "Kampf der Realitystars" sieht vor, dass nicht alle Teilnehmer gleichzeitig in die Sala ziehen, sondern nach und nach Promi-Bewohner gehen müssen und weitere nachkommen. In der Regel entscheiden die Neuankömmlinge, wer gehen muss. In Spielen kann man sich vor einer Nominierung schützen. Manchmal streut RTLZWEI aber auch spontan eine Regeländerung ein, um das Ganze ein bisschen anzupfeffern. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer rausgeflogen ist.

Folge 7 (25. Mai): In dieser Folge lüftet RTLZWEI endlich das Geheimnis, was es mit dem ominösen "Mehr Sendezeit"-Wegweiser auf sich hatte. Die ausgeschiedenen Kandidaten bekommen die Chance, sich bei einem Comeback-Spiel nicht nur weitere Sendezeit, sondern auch einen Platz in der Sala zurückzuerspielen. Ein Duo setzt sich durch – und zumindest bei einem der beiden Rückkehrer hält sich die Wiedersehensfreude in Grenzen. Wer am Ende der Folge gehen muss, zeigt RTLZWEI am Mittwoch ab 20.15 Uhr. Wer so lange nicht warten möchte, erfährt die Antwort bei RTL+ oder in unserer Zusammenfassung der Folge.

Folge 6 (18. Mai): Nach dem Aus von Jan Leyk und Sissi Hofbauer bleiben deren Betten nicht lange leer. Yeliz Koc und Malkiel Rouven Dietrich beglücken die anderen Realitystars mit ihrer Anwesenheit. Yeliz lässt mit Elena Miras alte, gemeinsame "Sommerhaus"-Zeiten wieder aufleben und Malkiel wird schon bald – aus Versehen – zum unbeliebtesten Bewohner gewählt. Zur Strafe bekommt sein Gesicht keine Sendezeit mehr. Am Ende der Folge wird Nina Kristin von der Gruppe rausgewählt. De zwei Neuankömmlinge werfen die Jakic-Zwillinge raus. Und dann gibt es für die Realitystars noch eine kleine Überraschung: Iris Klein kann nach ihrer Corona-Infektion endlich (?) einziehen - diesmal nicht als iPad, sondern in Fleisch und Blut. Lesen Sie hier unsere ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Yelic Koc zeigt sich vor "Kampf der Realitystars"-Einzug nackt im "Playboy" Folge 5 (11. Mai): Drei neue Promis ziehen in die Sala ein. Die frühere GNTM-Kandidatin Larissa Neumann, "Love Island"-Sternchen Paco Herb und der aus "Berlin Tag & Nacht" bekannt Laiendarsteller Martin Wernicke. Derweil wird Jan Leyk von seinem schlechten Gewissen geplagt. In der vergangenen Folge hatte er Nina Kristin mit den Worten nominiert, sie sei "auserzählt". Das hat das It-Girl hart getroffen. Beim Safety-Spiel will Jan seinen Fehler wieder gutmachen, verscherzt es sich aber daraufhin mit den Lakic-Twins - und bringt auch einen Teil der restlichen Gruppe gegen sich auf. Jan Leyk wird bei der offenen Nominierung rausgewählt. Die drei Neuen werfen Sissi Hofbauer raus. Damit verliert Elena Miras gleich zwei Bezugspersonen in der Sala. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 4 (5. Mai): Promis kommen, Promis gehen. Nach dem Auszug von Mike Cees und Enrico Elia treffen die Jakic-Twins (Vornamen braucht man man nicht, sie möchten nur "Hey Twins" gerufen werden) und Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein am Strand ein. Heinz sorgt direkt für einen Schreckmoment, als er wegen der Hitze bewusstlos zusammenbricht. Die Reaktion darauf löst in der Bromance zwischen Jan Leyk und Yasin Mohamed eine kleine Krise aus. Das Wichtigste aber: Heinz erholt sich schnell. Gleich drei Stars müssen die Sala in dieser Folge verlassen. Chethrin Schulze soll ins Duell mit Schäfer Heinrich - und räumt lieber freiwillig das Feld. In der Stunde der Wahrheit wählen die Zwillinge und Heinz Rich Nana raus. Die Gruppe entscheidet sich in der offenen Nominierung schließlich für Tessa Bergmeier. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der vierten Folge.

Folge 3 (27. April): Zwei neue Kandidatinnen in der Sala, und die haben es in sich. Chethrin Schulze, die bei "Love Island" was mit Elena Miras' Ex-Freund Mike Heiter hatte, und Rap-Oma Rich Nana geben sich die Ehre. Elena Miras ist "not amused". Die beiden waschen ordentlich schmutzige Wäsche und Elena droht die Abschussliste - zumal in dieser Folge gleich zwei Realitystars nach Hause geschickt werden. Doch dann kommt es bei einer gemeinsamen Pyjama-Party zur großen Versöhnung. Chethrin und Rich Nana schicken statt Elena Mike Cees nach Hause. Bei der offenenen Nominierung entscheidet sich die Mehrheit für Reality-Praktikant Enrico Elia. Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung der Folge.

Folge 2 (20. April): Noch bevor neue Kandidaten am Promi-Strand auftauchen, wirft einer schon frewillig das Handtuch. Der eine Konflikt in der "Stunde der Warheit" hat Mauro Corradino schon gereicht. Er zieht aus, Sissi Hofbauer, Mike Cees und Wildcard-Kandidat Enrico Elia ziehen ein. Während Sissi und Mike nach dem "Sommerhaus der Stars" noch Gesprächsbedarf haben, freut sich Enrico über ein Praktikum bei Reality-Granden wie Elena Miras, Ronald Schill und Co. Nach diversen Spielen, einer im Keim erstickten Revolte und einer Hornissen-Attacke darf der Influencer aus Wolfsburg gemeinsam mit Sissi und Mike nominieren. Das Trio entscheidet sich für Tessa Bergmeier. Als die sich schon verabschieden will, klärt RTLZWEI auf: Sie darf bleiben, weil zuvor Mauro die Sala freiwillig verlassen hat. Von Iris Klein und ihrem iPad fehlt übrigens jede Spur. Wir vermuten: Nach einem negativen Coronatest saß sie womöglich schon im Flieger Richtung Thailand. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 1 (13. April): Zehn Kandidaten ziehen zum Auftakt in die Promi-Sala, wobei Iris Klein wegen einer Corona-Infektion nur virtuell dabei ist. Nachdem man sich beschnuppert hat und es zwischen Elena Miras und Tessa Bergmeier direkt richtig Zoff gibt, müssen die Kandidaten auch schon zum ersten Safety-Spiel antreten. Nach dessen Ende dürfen die zuletzt eingezogenen Iris Klein und Mauro Corradino entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Es trifft Spürnase Sharon Trovato. Lesen Die hier die Zusammenfassung der Folge.

Wer sind die Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars"? 22 Promis (die Jakic-Twins treten allerdings gemeinsam an) und ein Wildcard-Kandidat ziehen diesmal in die Sala am thailänischen Strand. Mit dabei sind illustre Reality-TV-Namen wie Elena Miras, Yeliz Koc oder Ronald Schill, aber auch der ein oder andere "Star", den man erst einmal googlen muss. So wie Jan Leyk ("Berlin Tag & Nacht"), Tessa Bergmeier ("GNTM") oder Yasin Mohamed ("Temptation Island"). Iris Klein wurde vor den Dreharbeiten positiv getestet, konnte sich aber vor dem Ende der Aufzeichnung freitesten und somit doch noch dabei sein. Der Wildcard-Kandidat ist Enrico Elia. Der Influencer aus Wolfsburg hat sich einem Casting durchgesetzt und darf nun ebenfalls auf etwas Reality-TV-Ruhm hoffen.

Diese Kandidaten sind drin: Elena Miras (u.a. "Love Island", "Dschungelcamp") -> ab Folge 1

Schäfer Heinrich ("Bauer sucht Frau") -> ab Folge 1

Yasin Mohamed ("Temptation Island") -> ab Folge 1

Ronald Schill (Ex-Politiker) -> ab Folge 1

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (Unternehmer) -> ab Folge 4

Larissa Neumann ("GNTM") -> ab Folge 5

Paco Herb ("Love Island") -> ab Folge 5

Martin Wernicke ("Berlin Tag & Nacht") -> ab Folge 5

Yeliz Koc (u.a. "Der Bachelor", "Sommerhaus der Stars") -> ab Folge 6

Malkiel Rouven Dietrich (Astrologe) -> ab Folge 6

Iris Klein (u.a. "Dschungelcamp") -> ab Folge 6 (in Folge 1 als Avatar) Diese Kandidaten sind schon raus: Sharon Trovato ("Die Trovatos") -> raus in Folge 1

Mauro Corradino ("Der Trödeltrupp") -> ab Folge 1; freiwillig raus in Folge 2

Enrico Elia (Wildcard) -> ab Folge 2; raus in Folge 3

Mike Cees ("Sommerhaus der Stars") -> ab Folge 2; raus in Folge 3

Chethrin Schulze ("Curvy Supermodel", "Promi Big Brother") -> ab Folge 3, freiwillig raus in Folge 4

Diana Foster alias Rich Nana (Rapperin) -> ab Folge 3; raus in Folge 4

Tessa Bergmeier ("GNTM") -> ab Folge 1; raus in Folge 4

Jan Leyk ("Berlin Tag & Nacht") -> ab Folge 1; raus in Folge 5

Sissi Hofbauer ("Sommerhaus der Stars") -> ab Folge 2; raus in Folge 5

Nina Kristin (Schauspielerin und Sängerin) -> ab Folge 1; raus in Folge 6

die Jakic-Twins Ilona und Susanna (Influencer) -> ab Folge 4; raus in Folge 6 Wann läuft "Kampf der Realitystars"? Die dritte Staffel läuft ab 13. April immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Im Premiumbereich von RTL+ sind die Folgen immer schon am dem Samstag vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Mittwoch, 13. April, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 20. April, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch. 27. April, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch. 4. Mai, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 11. Mai, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 18. Mai, 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 25. Mai, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 1. Juni, 20.15 Uhr Wer moderiert die dritte Staffel? Natürlich Cathy Hummels, alles andere wäre ja auch ein Skandal. Die Influencerin, die einst als Spielerfrau zu globalem Ruhm kam, hat mit ihrer etwas ... nennen wir sie mal hölzernen Moderation ihren Anteil am Kultstatus der Sendung. In den sozialen Netzwerken bietet Hummels immer wieder Stoff für amüsamte GIFs und Memes.

Cathy Hummels in Thailand brutal überfallen Cathy Hummels dürfte an den Dreh der dritten Staffel sehr zwiegespaltene Erinnerungen haben. Kurz vor der Abreise wurde sie am Strand überfallen, der Täter schlug mehrfach auf sie ein. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", beschreibt sie die schreckliche Situation im "Bild"-Interview. Ihr Handy wurde geklaut, schwere Verletzungen trug sie zum Glück nicht davon.

Wer sind die bisherigen Sieger? In der ersten Staffel holte sich der frühere Fußball-Profi Mike Pannewitz den Sieg. Pannewitz galt einst als großes Talent, immer wieder stand ihm aber seine eigene Disziplinlosigkeit im Weg. In der zweiten Staffel gewann die niederländische Sängerin Loona ("Bailando") die 50.000 Euro Siegprämie.