"Kampf der Realitystars": Die heftgsten Skandale aus allen Staffeln

RTL Zwei hat für das Frühjahr 2024 eine neue Staffel der Trash-Sendung „Kampf der Realitystars“ angekündigt. Dabei müssen – mehr oder oft auch weniger bekannte – Prominente wochenlang zusammen in einer Hütte auf einer thailändischen Insel wohnen und gegeneinander in Spielen antreten. Wir gucken, was diesbezüglich in den letzten Jahren passierte.

Neben einem Preisgeld gibt es auch den Titel „Realitystar des Jahres“ zu gewinnen. Angesichts des Teilnehmerfelds sollten auch in diesem Jahr wieder einige Skandale vorprogrammiert sein. Doch zunächst die größten Skandale der vergangenen Staffeln im Überblick.

Stephan Jerkels Sexismus Stephan „Steff“ Jerkel – bekannt aus dem Format „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ – zeigte sich gleich in Staffel eins von einer ziemlich sexistischen Seite. Erst forderte er Reality-TV-Sternchen Georgina Fleur zu einer Tanzeinlage an der Poledancestange auf. Dann legte Steff einer Frau wenig charmant eine Schönheitsoperation nahe, denn diese habe zwar einen „Hammer-Body“, jedoch ein altes Gesicht. Dabei handelte es sich übrigens um seine Dauerverlobte Peggy.

Emmy Russ’ Stinkefinger Wer regelmäßig TV-Trash guckt, dürfte wissen, dass Emmy Russ („Köln 50667“) spätestens seit ihrem Auftritt bei „Beauty & The Nerd“ immer für einen kleinen Skandal gut ist. In der vierten Staffel bedachte das Erotikmodel ausgerechnet die Spielleiter, die über ihr Schicksal bei der Show zu entscheiden hatten, mit einem doppelten Stinkefinger. Gingen ihr nur die Gefühle durch, nachdem sie wider Erwarten eine Challenge bestehen konnte, oder hatte Emmy Heimweh?

Der Streit zwischen Claudia Obert und Prinz Frédéric In Staffel zwei schwante Jenefer Riili („Berlin – Tag & Nacht“) bereits Böses, als Prinz Frédéric von Anhalt ankam – angeblich aber nur wegen eines schwarzen Raben, den sie gesehen hatte. Zum Eklat kam es aber in Folge drei der zweiten Staffel nicht mit ihr, sondern mit Claudia Obert. Erst übte der Prinz an der Modeunternehmerin Kritik – Adel verpflichtet eben. Dann stritten die beiden so lange, bis er in Tränen ausbrach. Frédéric musste am Ende der dritten Folge gehen. Eigentlich schade, da gerade Nachrückerin Kader Loth zu den „Promis“ gestoßen war, der Frédéric bei der Reality-Sendung „Die Burg“ ins Badewasser gepinkelt hatte.

Gina-Lisa Lohfink: Ausstieg oder Rauswurf? Wir bleiben bei der dritten Folge der zweiten Staffel. Offiziell verließ die für ihre Auftritte in allen möglichen Reality-Formaten berüchtigte Gina-Lisa Lohfink nach dieser Episode die Sendung freiwillig. Vorher hatte sie vom früheren Bachelor Andrej Mangold einen Korb bekommen. Doch Auslöser für den Abschied soll ein Streit mit einer Frau gewesen sein. Dieser war angeblich so heftig, dass es zum Rauswurf von Lohfink gekommen sei. Die gibt an, sich wegen des Konsums von Alkohol und Schmerzmitteln an nichts mehr erinnern zu können.