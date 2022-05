Kampf der Realitystars - Folge 4: Hitzschlag, Panickattacke und drei Abschiede

Kaum ist die Entwarnung da, nutzt Ronald Schill die Gelegenheit, um Witze zu reißen. Er habe eine echte Träne für seinen Freund Heinz vergossen. Denn die Aufgabe für die Promis im Rahmen des Safety-Spiels lautete gerade: Tränen auf Knopfdruck verdrücken. "Roland hat heute gezeigt, dass er kein Feingefühl hat und unempathisch ist", so das Urteil von Jan Leyk. Dass dessen Kumpel Yasin Mohamed über den Witz gelacht hat, stößt ihm zusätzlich übel auf. "Du bist so ein lieber Kerl, du hättest niemals über diesen Mann gelacht, der da im Sand liegt und dem es scheiße geht." Seine Analyse: Ronald ist ein schlechter Einfluss. "Jan ist manchmal auch komisch", vetraut sich Yasin daraufhin Elena Miras an. "Er macht mich manchmal vor der Gruppe runter." Elenas Analyse: "Ja, das ist TV."

Zwischen den beiden Bros kriselt es weiter. Als Tessa Bergmeier bei einem Streit mit Jan dessen Vergangenheit ins Spiel bringt, hält sich Yasin raus und widmet sich für den Rest des Abends anderen, feuchtfröhlichen Angelegenheiten. Davon ist Jan wiederum schwer enttäuscht. Bros before Party, so seine Meinung. Ein klärendes Gespräch bringt die Beziehung nur bedingt voran.

Derweil hat Chethrin Schulze ganz andere Sorgen. Denn sie scheiterte im ersten Safety-Spiel nicht nur am Weinen auf Knopfdruck, sondern auch beim Teppichrollen. Eine Panickattacke machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Und so steht sie gemeinsam mit Schäfer Heinrich auf der Abschussliste. Der Rest der Gruppe entscheidet, wer von beiden gehen muss. Elena hält eine Wahlkampfrede für den netten Schäfer, der "vollständig gerührt" ist. Doch der Einsatz seiner Freunde ist gar nicht nötig, denn Chethrin wirft freiwillig das Handtuch. Sie hat eine neue Berufung gefunden: irgendwas mit Fernsehen, aber kein Reality-TV mehr. Oder zumindest nur als Moderatorin. Na dann ...

Im zweiten Safety-Spiel – es geht um Allgemeinbildung – schneiden Jan, Elena und Sissi Hofbauer am besten ab. Doch natürlich ist nur einer von den dreien safe. Einer der anderen Kandidaten muss entscheiden, wer das ist. Das Los trifft Ronald Schill. Er rettet Elena. Dabei hätte Jan, so die Meinung seiner Clique, den Nominierungsschutz nötiger gebraucht. Aber das ist Ronald doch egal! Er hätte überhaupt nichts dagegen, wenn Jan die Sala verlassen muss und macht entsprechend Wahlkampf.

Ist Tessas Abschied nur vorübergehend?

Diesmal dürfen nicht nur die Neunankömmlinge in der "Stunde der Wahrheit" jemanden rausschmeißen, sondern auch die Gruppe. Fürst Heinrich und die Jakic Twins werfen Rich Nana raus. Die Gruppe entscheidet sich für Tessa. "Go vegan!", so ihre Abschiedsworte. "Freiheit", jubiliert sie außerdem – doch dann lässt die Produktion sie, wie schon Sharon Trovato, in Richtung des Schilds "Mehr Sendezeit" laufen. Was auch immer das heißen mag ...