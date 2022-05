Kampf der Realitystars: Jan Leyk gerät mit Jakic-Zwillingen aneinander

Dicke Luft in der Promi-Sala: Jan Leyk bringt die Lakic-Zwillinge Ilona und Susanna zum Weinen. Das kommt auch bei den anderen Bewohnern nicht gut an.

Schwere Zeiten für Frauenversteher Jan Leyk. Nachdem der "Berlin Tag & Nacht"-Star in der vergangenen Folge mit seiner Nominierung und einem fiesen Spruch das Herz von It-Girl Nina Kristin gebrochen hatte, will er es wieder gutmachen – und verscherzt er es sich in der Folge mit den Jakic-Zwillingen. Man muss kein Mathematiker sein, um zu errechnen, dass das Jans Lage nicht verbessert. Doch der Reihe nach.

"Guten Morgen! Bin sehr gut drauf heute", eröffnet Jan Leyk die Folge. Und die Laune bleibt erstmal gut, dann sein alter "Berlin Tag & Nacht"-Kumpel Martin Wernicke zieht in die Sala. "Ich hab' Gänsehaut! Ich hab' richtig Gänsehaut!", frohlockt Jan Leyk. Außerdem neu dabei: GNTM-Kandidatin Larissa Neumann (muss ja schließlich Ersatz für Tessa Bergmeier her) und Paco Herb, der wie so viele bei RTLZWEI aus dem "Love Island"-Universum recyclet wurde.

Nachdem die Promis sich erst einmal einschätzen müssen – und man dabei erfährt, dass Jan Leyk eine höhere Gage als Elena Miras bekommt – werden den Realitystars ihre Habseligkeiten weggenommen. Jeder darf nur ein paar Hundert Gramm seines Gepäcks behalten. Ronald Schill legt Protest ein, doch die anderen folgen seinen "terroristischen Ideologien" (Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein) nicht.

Während auch der Klamotten-Entzug Jans Laune noch nicht trüben kann, ziehen bald dunkle Wolken auf. In der vergangenen Folge hatte er Nina Kristin mit der Begründung nominiert, sie sei "auserzählt". Da die frühere Paris Hilton aus dem Ruhrpott aber mit "Kampf der Realitystars" der eingeschlafenen Karriere auf die Sprünge helfen wollte, hat sie das hart getroffen. "Was soll ich denn machen in meinem Leben?", fragt sie Jan unter Tränen. "Ich will doch wieder Fernsehn machen."

"Das Schlicht in Streitschlichter": die besten Bauchbinden bei "Kampf der Realitystars Jan hat ein schlechtes Gewissen und will seinen Fehler wieder gutmachen. Also schmiedet er den Plan, Nina Kristin im Safety-Spiel auf Platz 1 zu hieven. Jan weiht alle in seinen Plan ein, nur nicht die Zwillinge. Schließlich sollen aus seiner Sicht die beiden gerne rausgewählt werden. Überraschenderweise finden die das gar nicht lustig und fühlen sich von der Gruppe ausgeschlossen. Gegen die Gruppe haben die beiden aber keine Chance und fliegen als erste im Safety-Spiel raus. Als die Twins sich bei Jan beschweren, wird er persönlich, verspottet die beiden und macht sich über das Zwillingtum der beiden lustig: "Ihr habt zwei verschiedene Paar Schuhe an" oder "Ich höre grade zwei verschiedene Stimmen, das irritiert mich total." Die Diskussion beendet Jan mit den Worten: "Hey, ihr seid heute Abend raus, tschüss!"

Jan Leyks Aktion geht nach hinten los Jans Plan, Nina Kristin zu saven, geht tatsächlich auf, aber seine Intrige geht dennoch nach hinten los. Einige andere Mitglieder finden Jans Reaktion auf die Enttäuschung der Twins gar nicht mehr so toll und die Stimmung kippt. "Das war wirklich nicht schön", sagt Schäfer Heinrich. "Er hat Nina Kristin gerettet und ihr das schönste Erlebnis seit fünf Jahren bereitet", erläutert Richter Schill. "Nur fünf Minuten später hat er das alles, was er für sich an Ansehen geschaffen hat, mit dem Arsch wieder eingerissen." Jans Sicht der Dinge, die Zwillinge hätten durch ihr "aggressives Verhalten" ihr wahres Gesicht gezeigt, hat er relativ exklusiv. Sogar Jans Kumpel Yasin Mohamed hat Mitgefühl mit den beiden Twins und spendet Trost. Von der Gruppe rund um Jan, Elena, Nina Kristin und Sissi Hofbauer distanziert er sich. Dafür will Jan Yassin bei der Nominierung einen Denkzettel verpassen.

Doch der wirkliche Denkzettel wartet auf Jan. Nachdem er sich auch noch heftig mit Kumpel Martin zofft, bekommt er bei der Gruppennominierung die meisten Stimmen und fliegt raus. Die drei Neuankömmlinge wählen überraschenderweise Sissi raus. Somit dürfte sich die Gruppendynamik in den verbleibenden Folgen gehörig verschieben.