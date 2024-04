"Kampf der Realitystars"-Moderatorin Cathy Hummels verrät pikantes Detail: "Da killt mich mein Ex-Mann"

Vorbei mit der Idylle am thailändischen Traumstrand - "Kampf der Realitystars" startet am 10. April mit der fünften Staffel bei RTLZWEI. Cathy Hummels wird erneut als Moderatorin durch die Krawall-Show führen. In einem Interview sprach die 36-Jährige über die Neuerungen, die in diesem Jahr an dem Format vorgenommen sind. Dabei verriet Cathy Hummels, wer ihre Wunschkandidatin für "Kampf der Realitystars" ist - ihrem Ex-Mann Mats Hummels würde das allerdings gar nicht gefallen, ist sich die Ex-Spielerfrau sicher.

Cathy Hummels als Reality-TV-Teilnehmerin? Seit 2020 steht Cathy Hummels für "Kampf der Realitystars" als Moderatorin vor der Kamera. Ob die gebürtige Dachauerin da nicht Lust bekommt, selbst einmal Kandidatin in einer Reality-TV-Show zu werden? "Nein. Ich bin kein Realitystar. Ich zeige mich gerne real auf Instagram, bin gerne mein eigener Realitystar. Ich mag Menschen, aber so viele, so lange auf einem Fleck, das ist nichts für mich", stellt die 36-Jährige in einem Interview mit web.de klar.

In der fünften Staffel gibt es eine kleine Änderung. Das "Redaktionsbüro" gibt es in diesem Jahr nicht mehr bei "Kampf der Realitystars". Stattdessen können sich die Promis auf die "Chef-Etage" freuen. "Es wird mindestens genauso lustig, genauso unvorhersehbar und genauso unterhaltsam wie die letzten Jahre schon zuvor", verriet die Moderatorin vorfreudig.

In den vier Jahren "Kampf der Realitystars" gab es nicht nur zahlreiche Skandale vor laufender Kamera, die Krawall-Show hat sich auch durch ein buntes Teilnehmerfeld ausgezeichnet. So nahmen mit Ronald Schill ein ehemaliger Politiker, mit Claudia Obert eine Unternehmerin und mit Narumol David ein "Bauer sucht Frau"-Star an dem Format teil. Auch die diesjährigen Teilnehmer versprechen wieder eine turbulente Staffel.