"Kampf der Realitystars": Wer ist die Hellseherin Lilo von Kiesenwetter?

Klösterliches Internat, Hippie-Kommune und Ibiza

Am 25. März 1954 erblickte Lilo von Kiesenwetter in Bonn in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt. In einem klösterlichen Internat ging sie zur Schule und machte dort ihr Abitur. Danach studierte die Promi-Hellseherin Psychologie. Doch das Studium brach sie ab und ging mit ihrem Freund in die USA, der dort eine Praxis als Psychiater aufmachte. Einige seiner Patienten nahmen auch die Dienste von Lilo von Kiesenwetter als Wahrsagerin in Anspruch. In den 1970er Jahren soll die "Kampf der Realitystars" in der Hippie-Szene in Amerika unterwegs gewesen sein. Ihr Ruf als gute Hellseherin machte schnell auch in der Promi-Welt die Runde und so erweiterte sich der Kundenkreis von Lilo von Kiesenwetter.