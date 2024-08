"Karigula – Monster der Liebe": Kritik zur schwarzen Tragikomödie mit Ben Becker und Sabine Timoteo

Beim letzten Versuch, als er von einer Brücke springen wollte, hat ausgerechnet Karla ihn gerettet, die gerade dabei war, Beweis-, also Leichenstücke im Fluss zu versenken. "Bringen Sie mich um oder ich geh' zur Polizei", versucht Charly es mit Drohen. Doch es hilft nichts. Während der traurige Clown nun also Karlas Gefühle wecken möchte, hegt diese ihrerseits den Plan, Charly in die Kunst des Tötens einzuführen, damit er ihre Taten als die seinen gesteht. Die junge Pathologin Rebecca (Saskia Rosendahl) und der Polizist Orlando (Farba Dieng) haben derweil die Ermittlungen in den makabren Mordfällen aufgenommen ...