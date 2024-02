Karneval im TV 2024: Die Faschings-Sendungen in der Übersicht

Ab dem 8. Februar herrscht in Deutschland vielerorts wieder der Ausnahmezustand. In klassischen Hochburgen wie Köln, Düsseldorf und Mainz, aber auch in einigen südlichen Regionen werden Partys gefeiert und Sitzungen gefeiert. Seinen Höhepunkt erreicht das diesjährige Fest wie gewohnt am Rosenmontag mit seinen Karnevals- und Faschingsumzügen. Hier erfährst du, wann und wo die Highlights des jeweiligen Tages im TV zu sehen sind.