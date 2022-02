Karneval und Fasching 2022 im TV: Diese Sendungen laufen trotz Corona

Der Kölner Rosenmontagszug fällt auch in diesem Jahr aus, doch es gibt Alternativen. Welche Karnevalsveranstaltungen 2022 sonst noch im TV zu sehen sind, erfahren Sie hier.

"Alles hät sing Zick", sagen sie in Köln. Der zumindest außerhalb der närrischen Hochburg nicht immer einwandfrei verstandene Spruch trifft trotz der etwas beliebigen Aussage diesmal den Nagel auf den Kopf – es sind abermals keine guten Zeiten für Karnevalisten. "Alles hät sing Zick": So lautet auch nicht umsonst das Motto der rheinischen Festivitäten in diesem Jahr, die Corona-bedingt erneut nicht ganz so ausgelassen wie gewohnt stattfindend können. Der Sitzungs- und Straßenkarneval in NRW fällt bekanntlich auch 2022 weitgehend aus. Im Programm der ARD sind am närrischen Hoch-Feiertag, dem Rosenmontag, dennoch etliche Stunden für den Frohsinn am Rhein freigeräumt. Ein bisschen was geht halt immer – noch so ein Motto, das gut zu diesen seltsamen Zeiten zu passen scheint. Um 14.10 Uhr geht's los am 28. Februar im Ersten mit dem "Rosenmontag in Köln 2022".

Rosenmontag im FC-Stadion? Auch wer noch nie in der altehrwürdigen, feierfreudigen Domstadt war, konnte Jahr für Jahr die wichtigsten Stationen des traditionellen "Zochs", der Parade der Umzugswagen und Partygäste durch die Innenstadt, mit herunterbeten. Straßennamen wie Chlodwigplatz, Hohe Straße, Rudolfplatz, Friesenplatz, Breite Straße, Heumarkt, Zeughausstraße und Mohrenstraße haben eben einen besonderen Klang. Gerade bei Karnevalisten.

Den großen Zug wird es Pandemie-bedingt 2022 nicht geben. Aktuell laufen in der Stadtverwaltung, bei der ortsansässigen ARD-Anstalt WDR sowie natürlich bei den diversen Vereinen und Komitees die Verhandlungen um Ausweichmöglichkeiten auf Hochtouren. Wie sich zuletzt andeutete, könnte es anstatt des Straßenumzugs immerhin ein "kleines Rosenmontagsfest" geben.

Die wahrscheinlichste Variante dafür ist die einer närrischen Zusammenkunft im Rhein-Energie-Stadion. Dazu sei man bereits mit dem übertragenden Sender WDR und den Kölner Sportstätten in Kontakt, hört man aus Köln. Konkrete Details stehen allerdings noch nicht fest.

Nur dies allerdings: dass alle Feierlichkeiten unter dem strengen und kritischen Auge von Joachim Wüst, Vize-Präsident des Festkomitees Kölner Karneval von 1823 e.V., stattfinden werden. Er soll als Präsident mit seinem in diesem Jahr rein weiblichen Elferrat auch durch den Abend führen.

"Auch wenn wir natürlich unwahrscheinlich traurig über die momentane gesamtgesellschaftliche Entwicklung sind, wird sich die Welt auch nach der Session weiterdrehen", heißt es in einer Erklärung der Karnevalsgesellschaft Große Kölner, in der Joachim Wüst Präsident im Vorstand ist. "Der Mensch muss sich den Gegebenheiten anpassen und darf vor allem die Zuversicht nicht verlieren." Kölner Gelassenheit im Angesicht der Corona-Tristesse.

Karnevalssitzungen aus Köln Die traditionelle Festsitzung, die das Erste unter dem Programmtitel "Karneval in Köln 2022" ab 20.15 Uhr ausstrahlt, findet im Veranstaltungsort Gürzenich statt. Dabei wird auch der glühende Karnevalsfreund und bis vor kurzem "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz eingebunden sein.

Als Redner, Ehrengäste und Musik-Partner sind im Gürzenich viele alte Bekannte mit von der Partie – darunter natürlich Bernd Stelter, "Der Sitzungspräsident" Volker Weininger, "Et Rumpelstilzche" alias Fritz Schopps sowie sein Sohn Martin Schopps. Und selbstverständlich das Kölner Dreigestirn. Außerdem sind Top-Bands wie die Bläck Fööss, Brings, die Höhner, Paveier, Cat Ballou und das Musicalensemble "Himmel un Kölle" am Start.

Das WDR-Dritte steigt am 28. Februar noch heftiger ins Karnevalstreiben ein. Dort geht es bereits um 8.40 Uhr in der Früh mit der Sendung "Rosenmontag in Köln: Der ausgefallenste "Zoch" los, gezeigt wird eine Wiederholung des Rosenmontagszuges 2021. Um 9.45 Uhr wechselt das WDR-Fernsehen in den Live-Modus mit der langen Sendung "Der etwas andere Rosenmontagszug 2022 – Live aus Köln".

Um 12.00 Uhr geht es dort dann mit "Sing doch wieder met – Das zweite kölsche Tauschkonzert" weiter – mit den Bands Brings, Bläck Fööss, Höhner, Kasalla, Cat Balou und Paveier. Höhepunkt und finale Abrundung des Programmtags ist dann unter dem Motto "Karneval in Köln 2022" um 23.15 Uhr ebenfalls unter anderem ein vertiefter Blick auf die Fernsehsitzung im Gürzenich.

Viele alte Bekannte also, und doch ist eben auch in diesem Jahr nichts so wie sonst eigentlich immer in Köln. Auf der Tourismusseite der Stadt Köln (www.koeln.de/tourismus/karneval) heißt es: "Bitte haltet euch bei jecken Aktivitäten unbedingt an die Regelungen der aktuellen Coronaschutzverordnung." Und im besten Kösch wird hinzugefügt: "Et es wie et es. Der nächste Karneval kommt bestimmt. Mer blecke zoversichlich in uns Zokunf!"

Katerstimmung in Düsseldorf Während in Köln zumindest für die Übertragung der großen Fernsehsitzung Vorkehrungen getroffen wurden und unter dem Titel "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" am Donnerstag, 24. Februar, 20.15 Uhr, im ZDF sogar Weiberfastnacht gefeiert wird, herrscht in der benachbarten Jecken-Hochburg Düsseldorf schon eher so etwas wie Katerstimmng mangels Karneval vor. Bereits Mitte Dezember wurde dort der ursprünglich geplante Aufzeichnungstermin abgesagt – mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante.

Wie im vergangenen Jahr fällt die Aufzeichnung und Ausstrahlung der Karnevalssitzung (diesjähriges Motto: "Düsseldorf Helau – Wir feiern das Leben") im Ersten damit aus. Wegen der Pandemie hat das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) bereits den Rosenmontagszug vom 28. Februar auf den 29. Mai verschoben. Die traditionelle ARD-Karnevalssitzung fällt ganz weg. "Wir haben in Absprache mit dem WDR entschieden, zum zweiten Mal nacheinander keine Fernsehsitzung durchzuführen, sagte CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr.

Kleiner, schwacher Trost: Im WDR-Fernsehen läuft am Faschingsdienstag, 1. März, um 22.15 Uhr, die Höhepunkte-Rückschau-Sendung "Düsseldorf Helau – "Die schönsten Momente". Sie blickt auf besonders prächtige Prunksitzungen des Comitee Düsseldorfer Carneval zurück. Und dann heißt es abwarten aufs nächste Jahr – und auf den Rosenmontagszug Ende Mai!

"Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht" Ähnlich die "Notlösungen", die sich im SWR-Programm finden, wo man weitere große Karnevalshochburgen im Sendegebiet hat. Dort läuft am Dienstag, 1. März, immerhin zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ebenfalls Frohsinn aus dem TV-Archiv: "Das Beste aus Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 2001 – 2020". Am Rosenmontag, 28. Februar, zeigt das SWR-Fernsehen unter anderem "Mumbach Mumbach Täterä – Das Beste der Mombacher Bohnebeitel 2011 – 2020", ebenfalls um 20.15 Uhr.

Mit Sorge auf die Kennzahlen rund um Corona blickt man schließlich auch bei den sonst gerne mal so ausgelassenen Franken. Laut aktuellem Planungsstand soll der große Faschingsklassik im BR-Programm, die traditionelle Sitzung "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim am Freitag, 18. Februar, um 19.00 Uhr, ausgestrahlt werden – allerdings mit strengen Pandemie-Sicherheitsauflagen.

Die beiden Fastnacht-Produktionen "Die Närrische Weinprobe" und "Wehe wenn wir losgelassen" hingegen werden für das Faschingsjahr 2022 abgesagt. Dazu haben sich der Bayerische Rundfunk und der Fastnacht-Verband Franken nach eingehender Abwägung aller Faktoren entschieden. "Die von den Experten prognostizierte pandemische Entwicklung macht eine verlässliche Planung schwierig und erfordert eine Priorisierung", heiß es beim BR zur Begründung.

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht", die Mutter aller Fernsehsitzungen, wird auch in diesem Jahr ausgestrahlt. Am Freitag, 25. Februar, 20.15 Uhr, im ZDF, ist aber auch hier vieles anders als gewohnt. Der Rosenmontagszug und alle Sitzungen wurden eigentlich abgesagt wegen Corona. "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht" soll es trotzdem geben. Nicht live, sondern aufgezeichnet, wie schon vor einem Jahr, als immerhin fünf Millionen Menschen zusahen. Eine Resonanz, die eben auch einiges aussagt, über die Bedeutung des organisierten Frohsinns in schwierigen Zeiten.

In Aachen wird der Orden "Wider den tierischen Ernst" wieder verliehen Das erste närrische TV-Highlight der Saison kommt aber auch in diesem Jahr wie gewohnt aus Aachen: Nachdem Iris Berbens Ehrung mit dem Orden "Wider den tierischen Ernst" bereits für den Karneval 2021 anberaumt war, wird er ihr nun in diesem Jahr nachgereicht. Wegen Corona stand die Sitzung bis zuletzt auf der Kippe. Aber nun steht fest: Am Montag, 14. Februar, 20.15 Uhr, soll das Ganze unter strengen Corona-Bedingungen stattfinden: Der Karneval im Saal wurde offiziell gecancelt. Die Verleihung des Ordens Wider wurde 1. Februar im Aachener Eurogress aufgezeichnet – ohne Saalpublikum.

Iris Berben, die den "Orden wieder den tierischen Ernst" als "eine gesellschaftspolitisch stark engagierte Persönlichkeit unseres Landes" bekommt, steht mit Politikern von Strauß bis Kretschmann und Gysi in einer langen Tradition. Sie habe, so verlautet vom Aachener Karnevalsverein (AKV) "mit Sympathie, Humor und Geradlinigkeit" die Herzen der Menschen gewonnen und sei ein Vorbild als Mahnerin gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Iris Berben liebe Komik und Humor "als Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung", sie nutze ihre Popularität, um sich "gegen Rassismus und Antisemitismus" einzusetzen.

Kuriosum am Rande: Armin Laschet, der Preisträger der letzten Verleihung 2020, der sich bei Steinmeiers Besuch in der Eifel mit einem Lachen um viele Stimmen brachte, ist Berbens Laudator.