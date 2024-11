"Kiezkämpfer": Kritik zur Nacht-Doku über einen Frankfurter Nachtclub-Besitzer und MMA-Kämpfer

Es sind Worte, die man in dieser brutalen Deutlichkeit nicht oft von einer Mutter hört: "Ich will keinen Schwächling als Sohn", sagt Maria in der eigenwilligen, tief ins Nachtprogramm geschobenen ZDF-Dokureihe "Kiezkämpfer". Sie spricht von ihrem Sohn Max Coga, der in Rotlicht-Kreisen als Legende gilt.