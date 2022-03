Kitchen Impossible: Tim Mälzer verzweifelt an Knödeln und Pizza

In einem "Kampf der Generationen" verzweifeln Tim Mälzer und Sepp Schellhorn an Knödlen und Pizza. Mit vermeintlich einfachsten Gerichten stürzt die "Healthy Boy Band" den Profikoch gar in eine "kulinarische Depression".

Tim Mälzer und Sepp Schellhorn sind nach eigenen Angaben "Brüder im Geiste". Ihre Gegner: Die "Healthy Boy Band", ein schräges Dreiergespann bestehend aus Felix Schellhorn, Philip Rachinger und Lukas Mraz. Fernsehkoch Mälzer sieht in dem "Kampf der Generationen" einen pädagogischen Auftrag. Dieser lautet: die "dummen Kinder" wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen.

Doch bereits mit dem ersten Ziel in Zürich müssen Mälzer und Schellhorn anerkennen, dass das junge Kochkollektiv sie an ihre Grenzen führt. In der schwarzen Box befindet sich ein Kartoffelknödel, so viel ist klar, jedoch mit einem für die beiden Profi-Köche mysteriösen Topping. Das "Kartoffelhybrid" ist eine Mischung aus Knödel und Pommes. "Es ist das allererste Mal bei Kitchen Impossible, dass ich nicht ansatzweise eine Idee habe", sagt der sonst vor Selbstbewusstsein strotzende Mälzer. Auch an der Knödelmasse scheinen die Freunde zu scheitern, obwohl sich Mälzer, mit einem Österreicher im Team, dieser Sache so sicher war. Doch der "Godfather of Knödel", wie der Profikoch seinen österreichischen Kollegen Schellhorn liebevoll nennt, kann seinem Spitznamen nicht gerecht werden. Entsprechend mies ist die Stimmung im Team.

Pizza stürzt Mälzer in "kulinarische Depression" Die zweite Reise, diesmal mit dem Ziel Dänemark, soll das Dreamteam Mälzer-Schellhorn vor eine echte Zerreißprobe stellen. Beim Öffnen der Box bleibt den Profi-Köchen der Mund offen stehen, ohne dabei Begeisterung zu versprühen. Es ist eine Pizza. "Das kann's nicht sein", sagt Schollhorn. "Die wollen uns einfach eine in die Fresse hauen." Mälzers Wut kocht sofort hoch, lässt ihn aufspringen und vom Set laufen. "Ich rutsche gerade in eine kulinarische Depression – du machst das, ich fahr nach Hause", so der Fernsehkoch. "Entweder haben sie gar keine Ahnung vom Kochen oder sie glauben ernsthaft, damit das Kochen neu zu erfinden", ärgert sich der Fernsehkoch über seine Gegner. Er und Kollege Schollhorn sind sich einig: "Wir fahren nicht nach Kopenhagen um Pizza zu essen".

Schließlich reißen sie sich doch zusammen, probieren die Pizza und erkennen die Besonderheit sowohl im Teig als auch im selbst hergestellten Mozzarella. Von Unterforderung ist am Tag der Zubereitung keine Spur mehr. Eine Pizza wird den Profi-Köchen fast zum Verhängnis. Nicht nur, dass der Sauerteig einem Knäckebrot ähnelt, zusätzlich sind die meisten Pizzen verbrannt. Kein Wunder, wenn man den Holzofen so heiß feuert, dass "man hätte Gold darin schmelzen können", so der Originalkoch der Pizza.

"Eine Null-Punkte Bewertung wäre angemessen"

Mälzer muss sich eingestehen: "Hier wäre eine Null-Punkte Bewertung angemessen". Immerhin können die "Brüder im Geiste" im Durchschnitt 3,9 Punkte erreichen, was Mälzer freut, Schollhorn jedoch unzufrieden lässt. Mälzer erinnert seinen Freund daran: "Wir haben Knäckebrot mit Brokkoli abgeliefert". 3,9 Punkte seien also gar nicht mal übel.