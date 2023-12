Knallhart-Ansage bei "Bachelor in Paradise": Mutter wünscht sich andere Kandidatin für ihren Sohn

Endspurt im Dating-Paradis! Nur noch vier Pärchen sind übrig und dürfen auf die heiß begehrten Dream-Dates. Mit dabei sind auch die Schwiegermütter in Spe, doch es läuft nicht alles so, wie erhofft…

Max und Adela brechen ab Nicht nur, dass die verblieben Pärchen auf ein traumhaftes Date dürfen – Nein, es geht um viel mehr. Nämlich um das Kennenlernen der Schwiegermutter in Spe. Und das verläuft zumindest in einem Fall kurios. Doch von Anfang an: Nachdem alle Kandidatinnen und Kandidaten Post von ihren Liebsten erhalten haben, geht es auf die lang ersehnten Dream-Dates. Adela und Max treten allerdings schon vorher die Heimreise an. Adelas Heimweh ist einfach zu groß. Dafür hat Max Verständnis. „Das finde ich schön, zu wissen, ich bin ihm wichtiger, als die Show“, meint Adela.

Die Dream-Dates starten Colleen und Amir genießen in aller Ruhe ihre Zweisamkeit an der Bar. Hier dürfen die zwei Turteltauben sich ganz besondere Geränke zusammenmixen. Ein bisschen „Harmonie“ gepaart mit „Treue“ und „Humor“ ergibt das perfekte Beziehungsgetränk. „Amir, die einsame Insel und ich wir sind ein perfect Love-Triangle“, schwärmt Colleen. Ob es für eine Beziehung außerhalb der Show reicht?

Für Steffen und Tami geht es zu einem romantischen Candle-Light-Dinner. Die beiden versichern sich ihrer Gefühle und planen ein Wiedersehen nach der Show. „Tami gibt mir in solchen Gesprächen ein gutes Gefühl“, resümiert Steffen. Für Adrian und Rebecca geht es hoch hinaus. Die beiden dürfen sich an einer steilen Klippe abseilen. Mit Adrians Hilfe verliert Rebecca ihre Höhenangst. „Ohne Adrian hätte ich das auf gar keinen Fall gemacht“, erzählt Rebecca. „Sie hat mir ihr Vertrauen geschenkt, das hat mir imponiert“, meint Adrian hinterher.

Adrians Mutter hätte Ex-Bachelorette Melissa bevorzugt Fehlt noch das Treffen mit den Müttern. Während Steffens Mutter von Tami als Partnerin ihres Sohnes überzeugt ist und Tamis Mutter von Steffen schwärmt, sieht es bei Adrians Mutter in Bezug auf Rebecca etwas anders aus. „Ich wollte Melissa kennenlernen, weil ich ein großer Fan von ihr bin“, gesteht Adrians Mutter Rebecca. „Du kannst das nicht persönlich nehmen, ich wollte mit dir darüber Auge in Auge reden.“ Rebecca nimmt es vorerst gelassen: „Sie hat ihre Gefühle offen und ehrlich offenbart. Lieber so, als dass sie es Adrian hinter dem Rücken sagt.“