"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung": Kritik zur Karnevals-Sendung im ZDF

"Kölle Alaaf" und "Mainz bleibt Mainz" heißt es nun wieder kurz hintereinander im ZDF am 8. und 9. Februar. Karneval und Fassenacht treten in ihre heiße Phase. Ausgelassene Stimmung ist Trumpf, und was machen die Quoten?

Den Herren geht es an den Kragen

Männer dürfen bei der Mädchensitzung mit auf die Bühne – was beim Auftritt des traditionellen Kölner Dreigestirns aus Bauer, Jungfrau und Prinz in gleich mehreren Generationen schon mal kaum zu umgehen ist. Nur Frauen jedoch, auf gut Kölsch "Mädche" füllen den Saal, was alle Jahre wieder zuverlässig die Stimmung hebt. "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" wird bereits zum dritten Mal von der Sitzungspräsidentin Nathalie Bergdoll präsentiert. Wie immer senden die Mainzer den Köln-Import am Tag der Weiberfastnacht ("Wieverfastelovend"), wenn den Herren der Schöpfung die Krawatten abgeschnitten werden.