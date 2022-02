Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung: ZDF zeigt Aufzeichnung zur Primetime

Ausgelassene Stimmung trotz Corona: In der Mädchensitzung "Kölle Aaaf" geben – wie sollte es an Weiberfastnacht anders sein – die Frauen den Ton an. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung open air im Kölner Tanzbrunnen.

Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung Show • 24.02.2022

Hinweis: Nach aktuellem Stand soll die Sitzung trotz des Kriegs in der Ukraine ausgestrahlt werden, wegen einiger Programmänderungen aber erst um 20.35 Uhr. Weitere Programmänderungen sind nicht ausgeschlossen.

"Auch 2022 überträgt das ZDF, schon traditionell, zur Weiberfastnacht die Kölner Karnevalssitzung – diesmal präsentiert von Sitzungspräsidentin Nathalie Bergdoll", verlautbart der Mainzer Sender in Pandemie-Zeiten kurz und knapp. Bereits im Januar wurde diesmal vor 450 Gästen im Kölner Tanzbrunnen open air aufgezeichnet. "Et es wie et es!", sagen die Kölner, 2021 traten die bewährten Protagonisten noch ohne traditionell weibliches Publikum im leeren Sartory-Saal unter strengen Corona-Regeln auf.

"Die sonst so stimmungsvollen Wiever in den heiligen Hallen des Sartory wurden vor Ort schmerzlich vermisst", berichteten damals kundige Karnevalskritiker. Die "Leistungen auf der Bühne und in der Bütt" seien jedoch "brillant" gewesen. Kann ja auch kaum etwas schief gehen, wenn Bands wie Bläck Fööss oder Brings Stimmung machen. Auch heuer sind sie wieder dabei. Mit den üblichen Verdächtigen unter den rheinischen Spaßmachern ist auch diesmal zu rechnen – mit dem "Tuppes vum Land" Jörg Runge und " Nä Hausmann" Jürgen Beckers, mit "Achnes Kasulke" und Ingrid Kühne.

Das Kölner Dreigestirn aus Prinz, Jungfrau und Bauer wird bei der Mädchensitzung von Kindern gegeben – und selbst der unumgängliche Elferrat besteht aus Frauen, nicht Männern, wie andernorts üblich. Alaaf!

