Kommende “Tatort”-Folgen: Diese Krimis sollten Sie nicht verpassen

Am Sonntagabend die neue Folge vom „Tatort“ zu schauen, ist für viele Fernsehzuschauer ein festes Ritual. Woche für Woche fesseln die wechselnden Ermittlerteams Millionen Fans an die Bildschirme. Und auch in naher Zukunft wird es einige Fälle geben, bei denen sich das Einschalten lohnt.

Volle Ladung Borowski Gleich drei neue „Tatort“-Folgen mit Axel Milberg als Hauptkommissar Klaus Borowski stehen in naher Zukunft auf dem Programm. Den Anfang macht „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“. Der Film wird am 26. November 2023 zu sehen sein. Der Titel deutet bereits an, dass es Borowski und seine Partnerin Mila Sahin (gespielt von Almila Bagriacik) zum Heavy-Metal-Festival in Wacken verschlagen wird. Dorthin führt sie der Tod eines Säuglings, neben dem ein Eintrittsbändchen für das Festival gefunden wurde. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, da immer mehr Besucher auf das Festivalgelände strömen und wertvolle Spuren zerstören. Es handelt sich um den 40. Fall von Klaus Borowski, der zudem sein 20-jähriges „Tatort“-Dienstjubiläum feiert. Im Jahr 2024 stehen dann die Ausstrahlungen der Folgen „Borowski und das hungrige Herz“ sowie „Borowski und der Wiedergänger“ auf dem Sendeplan. Beide wurden im Vorfeld schon auf Filmfestivals gezeigt – erstere im Oktober 2022 auf dem Filmfest Hamburg, letztere im August 2023 auf dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Rhein. In „Borowski und das hungrige Herz“ wird die Leiche einer Frau gefunden, an der Spermaspuren von sechs Männern festgestellt werden. In „Borowski und der Wiedergänger“ plant ein untreuer Mann, seine Frau umzubringen, verschwindet dann aber selbst spurlos. Für seine darstellerische Leistung in dieser Folge erhielt Axel Milberg den Preis für Schauspielkunst.

Neuer „Tatort“ aus Münster Seit März 2023 müssen die Fans vom „Tatort“ aus Münster auf neuen Stoff warten. Am 10. Dezember 2023 ist es endlich so weit: Kriminalhauptkommissar Frank Thiel ermittelt wieder – mit tatkräftiger Unterstützung von Professor Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne. Und die Folge „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ verspricht nicht nur aufgrund ihres Titels einen unkonventionellen Fall, bei dem der Humor nicht zu kurz kommt. Diesmal muss Thiel keinen Mord aufklären, sondern einen verhindern – und zwar an seinem ehemaligen Mitschüler Stan Gold. Der kehrt nach einem langen Aufenthalt im Dschungel von Paraguay als Stadtschreiber nach Münster zurück. Dort überlebt er um ein Haar einen Mordanschlag. Neben Axel Prahl als Thiel und Jan Josef Liefers als Boerne kehren auch Christine Urspruch als Silke „Alberich“ Haller, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm und Claus D. Clausnitzer als Thiels Vater in ihre beliebten Nebenrollen zurück. Als Stan Gold ist auch Detlev Buck mit von der Partie.