"Kroatien-Krimi: Scheidung auf Kroatisch“: Fakten zum Film mit Jasmin Gerat und Lenn Kudrjawizki

In einem Restaurant in Split, direkt an einer Strandpromenade gelegen, hinterlässt die 20-jährige Leyla vor den Augen der Gäste und Wirtin Nika einen verstörenden Eindruck. Sie behauptet vor allen Leuten, von ihrem Partner Jure schwanger zu sein. Dann wird sie tot aufgefunden. Die Messerstiche und insbesondere das gewaltsame Abtrennen des Ringfingers erinnern die Kommissare Stascha Novak ( Jasmin Gerat ) und Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) an einen zurückliegenden Fall. In der ARD heißt es dazu: „Auch der damalige Täter hat eine Verbindung zu den heutigen Beteiligten: Ivo ist der Ex-Mann von Nika - und wurde damals wegen Jures belastender Aussage verurteilt.

Dann läuft der Krimi im TV

Die erste Episode „Scheidung auf Kroatisch“ wird am Donnerstag, den 8. Februar 2024 um 20:15 Uhr in der ARD zu sehen sind. Am Dienstag, den 6. Februar 2024 ist die Folge bereits in der Mediathek abrufbar. Eine Woche später läuft die zweite Episode „Die toten Frauen von Brac“. Darum dürft ihr den „Kroatien-Krimi“ auf keinen Fall verpassen Kroatien: Ein Land, gelegen an der Adria, verzaubert mit seinen malerischen Inseln, dem türkisblauen Wasser und den historischen Städten. Es ist ein beliebtes Urlaubsziel für viele Touristen. Und ganz nebenbei werden auch noch spannende Kriminalfälle gelöst. Es ist der Mix aus traumhafter Idylle und packendem Thriller, der den „Kroatien-Krimi“ so besonders macht und beides in die heimischen Fernsehbildschirme bringt.