Laut ZDF-Politbarometer: Rund drei Viertel der Deutschen sehen AfD als Gefahr für die Demokratie

44 Prozent der Umfrageteilnehmenden für ein Verbot der AfD

2024 wird in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In Bundesländern also, in denen die AfD in der Vergangenheit eine hohe Zustimmungsrate erzielte. Doch der Kurs der rechtspopulistischen Partei macht vielen Deutschen Sorgen. Wie das ZDF-Politbarometer im Mai ergab, schreiben 73 Prozent der Befragten der AfD ein demokratiegefährdendes Potenzial zu. Im Westen liegt der Prozentsatz mit 76 Prozent sogar noch höher, im Osten schließen sich der Aussage 63 Prozent an. Dennoch sprachen sich nur 44 Prozent der Umfrageteilnehmenden für ein Verbot der AfD aus.