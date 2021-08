"Leave No Trace – Meine Wildnis": Der Film am Samstag im ZDF

Nach "Winter's Bone" (2010) und "Stray Dogs" (2013) erzählte Debra Granik in "Leave No Trace – Meine Wildnis" (2018) erneut eine Außenseitergeschichte, die nun erstmals im Free-TV zu sehen ist.

Leave No Trace – Meine Wildnis Abenteuer • 07.08.2021 • 23:15 Uhr

Sie habe sich schon immer für Menschen interessiert, die anders leben als der Großteil der Gesellschaft, sagte die Regisseurin Debra Granik einst in einem Interview. Was 2010 für die taffe Ree Dolly im preisgekröntem Drama "Winter's Bone" galt, für das Jennifer Lawrence ihre erste Oscarnominierung erhielt, gilt in "Leave No Trace- Meine Wildnis" (2018) für den Kriegsveteran Will (Ben Foster) und seine Tochter Tom (Thomasin McKenzie). Die beiden leben im Wald, unbehelligt von anderen Menschen. Doch ihr Dasein in der freien Natur kommt zu einem jähen Ende, als die Behörden auf Vater und Tochter aufmerksam werden. Das ZDF zeigt die Verfilmung von Peter Rocks Roman "Meine Wildnis" nun erstmals im Free-TV.

Aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung hatte sich der verwitwete Will eines Tages dafür entschieden, seine Tochter im Wald groß zu ziehen. Fast alles, was sie zum Überleben brauchten, schenkte ihnen die Natur. Nur wenige Dinge mussten sie kaufen. Doch als ein Jogger Tom entdeckt wird alles anders: Die Behörden nehmen Vater und Tochter in Gewahrsam, ehe sie sie langsam in die Gesellschaft reintegrieren. Die 13-jährige Tom liebt den ungewohnten Umgang mit Gleichaltrigen, während Will zusehends leidet.

Beziehung wird zur Gefahr Eines Tages bewegt Will seine Tochter zur Flucht: Die beiden schließen sich einer Gruppe Zivilisationsflüchtlinge an. Eine von ihnen, Dale (Dale Dickey), wird für Tom zu einer Freundin. Die enge Beziehung zu ihr droht schon bald das Verhältnis zu Will ernsthaft zu gefährden ...

"Leave No Trace – Meine Wildnis" feierte im Januar 2018 auf dem Sundance Film Festival seine Premiere, wurde in der Folge unter anderem bei den Filmfestspielen von Cannes, beim Filmfest München und dem Melbourne International Film Festival gezeigt sowie für zahlreiche Preise nominiert. Für die inzwischen 21-jährige Hauptdarstellerin Thomasin McKenzie ging es seither steil bergauf: 2019 spielte die gebürtige Neuseeländerin in dem oscarprämierten Satire-Drama "Jojo Rabbit" von Taika Waititi. Außerdem ist sie in dem Film "The Justice of Bunny King" zu sehen, welcher am 29. Juli in die Kinos kam.

