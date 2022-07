Leichtathletik-WM 2022 im TV: Sendetermine und Übertragung als Livestream

Leichtathletik-Fans müssen hierzulande zu Nachtschwärmern werden: Die Leichtathletik-WM findet in diesem Jahr in Oregon/USA statt. Welche sportlichen Highlights erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer? Und wer sind die Experten? Alle Infos zur TV-Übertragung.

Es ist eine wichtige Premiere für die erfolgreichste Leichtathletiknation der Welt: Die USA werden 2022 erstmals Gastgeber einer Leichtathletik-WM sein. Die Wettkämpfe in Eugene in Oregon sollten ursprünglich bereits im August 2021 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden Verlegung der Olympischen Sommerspiele in Tokio wurden sie aber um ein Jahr verschoben: Im Zeitraum zwischen 15. und 24. Juli also kämpfen Sportlerinnen und Sportler aus rund 200 Ländern um 49 Goldmedaillen. Es gibt je 24 Wettbewerbe für Männer und Frauen sowie die Mixed-Staffel über 4x400-Meter. Die Hauptprogramme von ARD und ZDF übertragen die Entscheidungen online und im linearen Nachtprogramm live. Die wichtigsten Informationen zur Berichterstattung lesen Sie hier.

Wer überträgt die Leichtathletik-WM? Aufgrund der Zeitverschiebung von neun Stunden findet der Großteil der Wettbewerbe im deutschen Nachtprogramm statt. ARD und ZDF wechseln sich täglich ab und berichten zwischen 2.00 und 5.00 Uhr live und in Zusammenfassung in den Hauptprogrammen. Hinzu kommt die Einstimmung auf die Highlights der WM-Qualifikation im Hammerwurf und Hochsprung am Freitag, 15. Juli, um 20.20 Uhr in der "Sportschau" im Ersten. Das "Morgenmagazin" von ARD und ZDF (Montag, 18. Juli, bis Freitag, 22. Juli, jeweils ab 5.30 Uhr) versorgt die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem mit Zusammenfassungen der wichtigsten Entscheidungen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Livestreams bei ARD und ZDF Ein weiterer wichtiger Baustein in der Berichterstattung über die Leichtathletik-WM werden die Online-Auftritte von ARD und ZDF sein: Die Vorkämpfe und Entscheidungen in den Lauf- und Gehwettbewerben finden an sieben von zehn Wettkampftagen zwischen 15.00 und 22.30 Uhr deutscher Zeit statt. ARD und ZDF zeigen die Wettbewerbe als Livestream in voller Länge in den Mediatheken sowie auf sportschau.de und sportstudio.de. Los geht es mit dem ersten Vorlauf der 4 x 400 m Mixed Staffel am Freitag, 15. Juli, um 20.45 Uhr auf sportschau.de. Hier werden zudem alle wichtigen Entscheidungen als Text und Video zusammengefasst. Weitere Zusammenfassungen finden sich in den Mediatheken der beiden Sender. Weitere Inhalte bei YouTube, lnstagram, Facebook, Twitter und TikTok sowie Vor-Ort-Reportagen und Kolumnen runden das Online-Angebot ab.

Wann sind die Highlights? Die mit Spannung erwarteten Finalläufe über 100 Meter sind in den Nächten zum Sonntag, 17. Juli, (Männer) und Montag, 18. Juli 2022, (Frauen) im ZDF zu sehen. Aus deutscher Sicht spannend wird es zudem, wenn die Siebenkämpferinnen am Sonntag, 17. Juli, an den Start gehen. Zu sehen ist dies im ZDF-Livestream. Der abschließende 800 Meter-Lauf wird in der Nacht zum Dienstag, 19. Juli, ab 3.55 Uhr im Ersten übertragen. In der Nacht zum Donnerstag, 21. Juli, zeigt das Erste das Finale von 3.000 Meter Hindernis. Hier könnte mit etwas Glück die 29-jährige Deutsche Gesa Krause eine WM-Medaille holen.

Auch am Abschlusswochenende wird es spannend: In der Nacht zum Sonntag, 24. Juli, zeigt das ZDF die 4x100-Meter-Staffeln bei Frauen und Männern. Außerdem kämpft der deutsche Topfavorit Johannes Vetter um eine Medaille beim Speerwurf. Das Zehnkampffinale, der Weitsprung der Frauen mit Olympiasiegerin Malaika Mihambo und das Stabhochsprungfinale mit Weltrekordler und Olympiasieger Armand Duplantis warten in der Nacht zum Montag, 25. Juli, im Ersten auf die Leichtathletik-Fans. Die Sendetermine im Detail finden Sie weiter unten.

Wer moderiert und wer sind die Expertinnen und Experten? Ralf Scholt und Wilfried Hark sind als Live-Reporter der ARD im Einsatz. Das ZDF setzt auf Peter Leissl und Marc Windgassen. Die 32-jährige ehemalige Leichtathletin Maral Bazargani gibt zudem ihr Debüt als Moderatorin in der ARD. Unterstützt wird sie von Frank Busemann als crossmedialer Experte. Im ZDF führt Norbert König durch die "sportstudio"-Livesendungen. Anja Fröhlich fängt zudem vor Ort Stimmen von den Tribünen ein.

Sendetermine bei ARD und ZDF Samstag, 16.07.22 ZDF-Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek

19:30 - 23:00 Uhr: u.a. Finals Hammerwurf (M), 10.000m (F) und Qualifikation 3000m Hindernis (F) Nacht zum 17.07.2022 ZDF sportstudio live

02:00 - 05:00 Uhr: u.a. Finals 100m (M), Kugelstoß (F), Weitsprung (M) Sonntag, 17.07.22 ZDF-Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek

15:10 - 17:45 Uhr: Marathon (M)

19:30 - 23:30 Uhr: u.a. Finals Hammerwurf (F), 10.000m (M) und Start Siebenkampf Nacht zum 18.07.2022 ZDF sportstudio live 02:05 - 05:00 Uhr: u.a. Finals 100m (M), Kugelstoß (F), Weitsprung (M) Montag, 18.07.22 ARD-Livestreams auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek

15:15 - 18:00 Uhr: Siebenkampf Nacht zum 19.07.2022 Das Erste: Sportschau Live Leichtathletik-WM

02:10 Uhr - 05:00 Uhr: u.a. Finals Hochsprung (M), Dreisprung (F), Siebenkampf, 3000m Hindernis (M), 1500m (F) Mittwoch, 20.07.22, Nacht zum 21.07.2022 Das Erste: Sportschau Live Leichtathletik-WM

02:00 Uhr - 05:10 Uhr: u.a. Finals Diskus (F), 3000m Hindernis (F) und Qualifikation Speerwurf (F) Donnerstag, 21.07.22, Nacht zum 22.07.2022 ZDF sportstudio live

02:00 - 05:00 Uhr: u.a. Finals 200m (M+F) und Qualifikation Speerwurf (M) Freitag, 22.07.2022 ARD-Livestreams auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek

15:00 - 18:00 Uhr: 35km Gehen (F) Nacht zum 23.07.2022 Das Erste: Sportschau Live Leichtathletik-WM

02:55 Uhr - 05:00 Uhr: u.a. Finals Speerwurf (F), 400m (F+M), 400m Hürden (F) Samstag, 23.07.22 ZDF-Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek

18:45 - 22:00 Uhr: u.a. Start Zehnkampf und Qualifikation Weitsprung (F), 100m Hürden (F) Nacht zum 24.07.2022 ZDF sportstudio live

01:10 - 05:00 Uhr: u.a. Finals Dreisprung (M), 800m (M), 5000m (F), Speerwurf (M), 4 × 100m (F+M) Sonntag, 24.07.22 ARD-Livestreams auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek

15:15 – 17:45 Uhr: 35km Gehen (M)

18:35 - 23:30 Uhr: Zehnkampf Nacht zum 25.07.2022 Das Erste: Sportschau Live Leichtathletik-WM

01:05 Uhr - 05:05 Uhr: u.a. Finals Stabhoch (M), Weitsprung (F), Zehnkampf, 100m Hürden (F), 4 × 400m (M+F)