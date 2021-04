Let's Dance 2021: "Die Kinder sind besser als die Erwachsenen!"

In den ersten vier Live-Shows bei "Let's Dance" hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Viele Augen sind auf Rurik Gislason und Valentina Pahde gerichtet, doch Juror Jorge González ist noch von einem anderen Tänzer schwer begeistert, wie im er im Interview mit prisma verrät. Außerdem spricht er über den Ableger "Let's Dance Kids".

Zwischen den Favoriten Rurik Gislason und Valentina Pahde hat Jorge einen "Rohdiamanten" ausgemacht: Simon Zachenhuber hat es dem gebürtigen Kubaner angetan. "Ich liebe seine Energie. Er freut sich immer so, wenn er weiterkommt", sagt Jorge über den jungen Boxer. "Er trainiert sehr viel, hat Disziplin und will die Sache gewinnen", so der Juror, der seit 2013 bei "Let's Dance" dabei ist. Welche Paare im Finale stehen werden, ist für Jorge noch offen. Und genau das genießt er an der aktuellen Staffel, die viele hoffnungsvolle Kandidaten mit dabei hat.

Gemeinsam mit Motsi Mabuse und Joachim Llambi bildet Jorge auch bei "Let's Dance Kids" die Jury. Die Show wird in diesem Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt, zu sehen ist sie bei Streaming-Anbieter TVNOW. Jona Szewczenko (10 Jahre), Maris Ohneck (8), Angelina Stecher-Williams (11), Spencer König (10) und Zoé Baillieu (9) sind die fünf Kandidaten, die mit Profitänzerinnen und Profitänzern im selben Alter das "Let's Dance"-Parkett erobern möchten.

Jorge González ist begeistert von den Nachwuchstalenten. "Das wichtigste ist, dass sie Spaß haben. Und das haben sie. Sie tanzen so frei, sie sind so talentiert", meint Jorge. Die Kids dürfen aus Gründen des Jugendschutzes nicht so viele Tage und Stunden trainieren wie die erwachsenen "Let's Dance"-Kandidaten. "Und die Kinder sind besser!"

Wie gut sich die Kids anstellen, ist ab dem 9. April bei Streaming-Anbieter TVNOW zu sehen. Insgesamt umfasst "Let's Dance Kids" vier Folgen. Die neue Liveshow der regulären "Let's Dance"-Ausgabe läuft am Freitag, 9. April, um 20.15 Uhr bei RTL. Sie steht unter dem Motto "Sommerparty". Vielleicht helfen die Tänze ja dabei, das garstige Aprilwetter zu vertreiben ...

Das ganze Interview mit Jorge González sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal.