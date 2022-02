"Let's Dance" 2022: Kandidaten, Profitänzer, wer tanzt mit wem?

Wer tanzt mit wem?

Das entscheidet sich in der Kennenlernshow am Freitag, 18. Februar. Jeder Kandidat wird von RTL bzw. der Produktion einem Profitänzer zugeteilt. Mit einer Ausnahme: Der amtierende Sieger der Profi-Challenge darf sich den Promi aussuchen, mit der er oder sie tanzen möchte. Im vergangenen Jahr gewannen Renata und Valentin Lusin zusammen die Profi-Challenge. Wer von den beiden wählen darf, entscheidet in der Kennenlernshow das Los. Übrigens gibt es in der Kennenlernshow auch ein Wiedersehen mit Renatas Tanzpartner aus dem Vorjahr: Rúrik Gíslason wird nicht nur für einen Tanz auf das RTL-Parkett zurückkehren, sondern ausnahmsweise auch Joachim Llambis Platz in der Jury einnehmen. Llambi selbst muss wegen einer Corona-Infektion von zu Hause aus zuschauen.