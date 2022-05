Let's Dance 2022: Tänze, Punkte und Songs heute im Halbfinale

Bei RTL heißt es wieder "Let's Dance". 14 Promis sind angetreten, um sich gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern aufs Parkett zu wagen. Woche für Woche scheidet einer von ihnen aus.

Wer wird der Nachfolger von Rúrik Gíslason als "Dancing Star"? Der isländische Fußballer hatte die RTL-Tanzshow 2021 gemeinsam mit Profitänzerin Renata Lusin gewonnen. Nun wollen die Teilnehmer der 15. Staffel in seine Fußstapfen treten.

Wer ist raus? Wer ist weiter? In der RTL-Sendung tanzen Prominente an der Seite von Profitänzern und zeigen die klassischen Standard- und Lateintänze sowie einige andere Tanzstile. Eine Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, bewertet die Leistungen der Tanzpaare mit Punkten von 1 bis 10. Die Zuschauer können ebenfalls für ihre Lieblingspaare abstimmen. Wer am Ende der jeweiligen Live-Show die wenigsten Punkte hat, fliegt raus. Hier erfahren Sie immer aktuell, welche Tänze die Paare zeigen, wer wieviele Punkte bekommen hat und wer am Ende des Abends die Show verlassen muss.

Show 11 (13.5.2022): Halbfinale bei "Let's Dance". Das bedeutet, dass es für die Promis richtig hart werden. Diesmal musten sie gleich zwei Tänze einstudieren – und auch noch einen "Impro-Dance" zeigen. Dabei erfahren die Tanzpaare erst 90 Sekunden vorher, welchen Tanz sie auf dem Parkett präsntieren müssen. Grundlagen und eine gute Vorbereitung sind also essenziell.

Die Tänze und Punkte im Halbfinale: 28 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Charleston zu "Charleston" von Sam Levine

René Casselly und Kathrin Menzinger: Charleston zu "Charleston" von Sam Levine 26 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Paso Doble zu "Aroul" von Taalbi Brothers

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Paso Doble zu "Aroul" von Taalbi Brothers 24 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Quickstep zu "You Can't Hurry Love" von Phil Collins

Mathias Mester und Renata Lusin: Quickstep zu "You Can't Hurry Love" von Phil Collins 23 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Quickstep zu "Valerie" von Amy Winheouse 28 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Tango zu "Symphony 40" von W.A. Mozart

Amira Pocher und Massimo Sinató: Tango zu "Symphony 40" von W.A. Mozart René Casselly und Kathrin Menzinger: Contemporary zu "Silhouette" von Aquilo

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Rumba zu "Arráncame" von Vanessa Martín

Mathias Mester und Renata Lusin: Contemporary zu "Perfectly Impferfect" von Declan J Donovan Show 10 (6.5.2022): Diesmal müssen die Promis neben den Einzeltänzen auch einen Trio-Tanz erlernen, bei dem die Paare jeweils von einem ausgeschiedenen Profitämzer unterstützt werden. Wieder einmal ist es Janin Ullmann, die die Highlights setzt. Sowohl im Einzeltanz als auch im Trio-Tanz holt sie sich die perfekten 30 Punkte ab. "Eigentlich viel zu wenig", findet Joachim Llambi. Am wenigsten Punkte bekommt diesmal Sarah Mangione. Sie muss genauso zittern wie Amira Pocher. Für Sarah Mangione und ihren Tanzparther Vadim Garbuzov reicht es nicht, die beiden scheitern im Viertelfinale.

Die Tänze in Show 10: 30 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Slowfox zu "Call Me" von Blondie

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Slowfox zu "Call Me" von Blondie 28 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Paso Doble zu "Lux Aeterna" von Clint Mansell

Amira Pocher und Massimo Sinató: Paso Doble zu "Lux Aeterna" von Clint Mansell 26 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Tango zu "7 Nation Army" von The White Stripes

Mathias Mester und Renata Lusin: Tango zu "7 Nation Army" von The White Stripes 23 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Jive zu "Jailhouse Rock" von Elvis Presley

René Casselly und Kathrin Menzinger: Jive zu "Jailhouse Rock" von Elvis Presley 22 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Charleston zu "We no speak Americano" von Yolanda Be Cool und Dcup Die Trio-Tänze in Show 10: 30 PUNKTE -> Janin Ullmann, Zsolt Sándor Cseke und Evgeny Vinokurov: Tango zu "Für Elise" von Ludwig van Beethoven

Janin Ullmann, Zsolt Sándor Cseke und Evgeny Vinokurov: Tango zu "Für Elise" von Ludwig van Beethoven 30 PUNKTE -> René Casselly, Kathrin Menzinger und Valentin Lusin: Slowfox zu "Come Fly With Me" von Frank Sinatra

René Casselly, Kathrin Menzinger und Valentin Lusin: Slowfox zu "Come Fly With Me" von Frank Sinatra 27 PUNKTE -> Mathias Mester, Renata Lusin und Christina Luft: Samba zu "Cuban Pete" von Jim Carrey

Mathias Mester, Renata Lusin und Christina Luft: Samba zu "Cuban Pete" von Jim Carrey 25 PUNKTE -> Sarah Mangione, Vadim Garbuzov und Malika Dzumaev: Rumba zu "Don't be so shy" von Imamy

Sarah Mangione, Vadim Garbuzov und Malika Dzumaev: Rumba zu "Don't be so shy" von Imamy 23 PUNKTE -> Amira Pocher, Massimo Sinató und Andrzej Cibis: Samba zu "Shake your Bon Bon" von Ricky Martin Show 9 (29.4.2022): In dieser Woche stehen die "Magic Moments" auf dem Programm. Außerdem treffen die Promis in drei Tanzduellen aufeinander. Die Luft wird immer dünner, denn nur noch sechs Tanzpaare sind dabei. Für den emotionalen Höhepunkt sorgt Amira Pocher, die ihren "Magic Moment" ihrem Vater widmet, den sie erst als Erwachsene kennengelernt hat. Nach ihrer Performance fließen sogar bei Ehemann Oliver Pocher Tränen. Tänzerisch überzeugen können auch René Casselly und Janin Ullmann, die beide ebenfalls die volle Punktzahl bekommen. Die beiden Titelfavoriten lassen dann auch im Tanzduell nichts anbrennen. Bastian Bielendorfer hat es da schon deutlich schwerer und landet nach Jury-Punkten wieder mal auf dem letzten Platz. Er muss dann auch genauso zittern wie Mathias Mester und Sarah Mangione. Diesmal retten die Zuschauer Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova nicht. Die beiden sind raus, die anderen fünf Paare stehen im Viertelfinale.

Die Tänze und Punkte in Show 9: 30 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Freestyle (Mix aus Contemporary, Tango, Salsa, Paso, Rumba), "Papaoutai", Stromae

Amira Pocher und Massimo Sinató: Freestyle (Mix aus Contemporary, Tango, Salsa, Paso, Rumba), "Papaoutai", Stromae 30 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Freestyle (div. Tanzstile), "Human", Rag'n'Bone Man

René Casselly und Kathrin Menzinger: Freestyle (div. Tanzstile), "Human", Rag'n'Bone Man 30 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Freestyle (Mix aus Contemporary und Cha Cha Cha), "You've Got The Love", Florence + The Machine

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Freestyle (Mix aus Contemporary und Cha Cha Cha), "You've Got The Love", Florence + The Machine 22 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Freestyle (Mix aus Contemporary und Cha Cha Cha), "River Flows In You", "Mach dich groß"; Yiruma, Seelemann

Mathias Mester und Renata Lusin: Freestyle (Mix aus Contemporary und Cha Cha Cha), "River Flows In You", "Mach dich groß"; Yiruma, Seelemann 22 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Freestyle (Mix aus Contemporary, Slowfox, Samba, Salsa, Rumba, Paso, Charleston) "Neuanfang", "Midnight City", "Roar"; Clueso M83, Katy Perry

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Freestyle (Mix aus Contemporary, Slowfox, Samba, Salsa, Rumba, Paso, Charleston) "Neuanfang", "Midnight City", "Roar"; Clueso M83, Katy Perry 13 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Freestyle (Mix aus Rumba, Tango, Slowfox, Contemporary), "Experience", "We Will Rock You"; Ludovico Einaudi, Queen Die Tanzduelle in Show 9: René Casselly und Kathrin Menzinger ( 30 PUNKTE ) gegen Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke ( 30 PUNKTE ): Lindy Hop (I Need You, Jon Batiste)

) gegen Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke ( ): Lindy Hop (I Need You, Jon Batiste) Sarah Mangione und Vadim Garbuzov ( 26 PUNKTE) gegen Amira Pocher und Massimo Sinató ( 25 PUNKTE ): Bachata (Obsesión, Aventura)

gegen Amira Pocher und Massimo Sinató ( ): Bachata (Obsesión, Aventura) Mathias Mester und Renata Lusin (20 PUNKTE) gegen Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova (13 PUNKTE): Streetdance (Shape Of You/Major Lazer Remix ft. Nyla & Kranium, Ed Sheeran) Show 8 (22.4.2022): Nach der Osterpause meldet sich "Let's Dance" zurück. Noch sieben Paare sind im Rennen um den Titel. Neben den Einzelstänzen steht diesmal der berühmt-berüchtigte Discofox-Marathon auf dem Programm. Janin Ullmann knüpft an ihre hervorragende Leistung aus der Vorwoche an und wird erneut mit der bestmöglichen Jury-Bewertung belohnt. Bastian Bielendorfer bekommt wieder einmal die wenigsten Punkte, aber das kenn er ja schon. Im Discofox-Marathon wird er immerhin Vorletzter vor Mike Singer. Hier holt sich Mathias Mester den Sieg. Mike Singer und Bastian Bielendorfer müssen dann auch zittern. Für Mike Singer und seine Tanzpartnerin Christina Luft reicht es nicht. Die beiden sind raus, au h wegen des letzten Platzes beim Discofox.

Die Tänze und Punkte in Show 8: 30 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Quickstep zu "Another Day of Sun" von "La La Land Cast"

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Quickstep zu "Another Day of Sun" von "La La Land Cast" 26 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Salsa zu "Iboru Iboya" von "La Maxima 79"

René Casselly und Kathrin Menzinger: Salsa zu "Iboru Iboya" von "La Maxima 79" 23 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Cha Cha Cha zu "Kiss" von Tom Jones

Amira Pocher und Massimo Sinató: Cha Cha Cha zu "Kiss" von Tom Jones 22 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Tango zu "Tell It To My Heart" von MEDUZA, Hozier

Mike Singer und Christina Luft: Tango zu "Tell It To My Heart" von MEDUZA, Hozier 22 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Quickstep zu "Fascination" von "Alphabeat"

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Quickstep zu "Fascination" von "Alphabeat" 20 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Slowfox zu "For Once In My Life" von Stevie Wonder

Mathias Mester und Renata Lusin: Slowfox zu "For Once In My Life" von Stevie Wonder 16 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Paso Doble zu "Les Toreadors" von Georges Bizet Das Ranking im Discofox-Marathon: Platz 1: Mathias Mester und Renata Lusin (10 Punkte)

Platz 2: Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke (8 Punkte)

Platz 3: Amira Pocher und Massimo Sinató (6 Punkte)

Platz 4: René Casselly und Kathrin Menzinger (4 Punkte)

Platz 5: Sarah Mangione und Vadim Garbuzov (3 Punkte)

Platz 6: Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova (2 Punkte)

Platz 7: Mike Singer und Christina Luft (1 Punkt) Show 7 (8.4.2022): Neben den Einzeltänzen stehen diesmal die Jury-Tänze auf dem Programm. Dafür wurden die Kandidaten in Gruppen eingeteilt, die von einem der Juroren gecoacht wurden. In den Einzeltänzen legen sowohl Janin Ullmann als auch René Casselly mit ihren Tanzpartnern eine beeindruckende Show hin. Für den "besten Charleston ever" und den "besten Tango ever" (Motsi Mabuse) gibt es jeweils die wohlverdienten 30 Punkte - und sogar Standing Ovations von Joachim Llambi. Deutlich weniger Punkte bekommen Timur Ülker und Bastian Bielendorfer, wobei Letzterer mit seinen 17 Punkten deutlich zufriedener ist als Ülker mit seinen 19. In den Jury-Tänzen stiehlt dann Joachim Llambi als Dieter Thomas Kuhn im pinken Glitzeranzug mit blonder Perücke und Brusthaartoupet allen die Show. Historisch! Punktetechnisch hätte man sich die Jury-Tänze sparen können, denn für alle gibt es gleich viele Punkte. Aber unterhaltsam war's! Zittern müssen diesmal Timur Ülker, Mike Singer und Amira Pocher. Es erwischt Timur Ülker und Tanzpartnerin Malika Dzumaev.

Die Tänze und Punkte in Show 7: 30 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Charleston, "Bei Mir Bist Du Schön", The Andrews Sisters

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Charleston, "Bei Mir Bist Du Schön", The Andrews Sisters 30 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Tango, "Assasin’s Tango", John Powel

René Casselly und Kathrin Menzinger: Tango, "Assasin’s Tango", John Powel 26 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Jive, "Everybody Needs Somebody To Love", The Blues Brothers

Mathias Mester und Renata Lusin: Jive, "Everybody Needs Somebody To Love", The Blues Brothers 22 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Jive, "Runaway Baby", Bruno Mars

Mike Singer und Christina Luft: Jive, "Runaway Baby", Bruno Mars 22 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Langsamer Walzer, "Say Something", A Great Big World, Christina Aguilera

-> Amira Pocher und Massimo Sinató: Langsamer Walzer, "Say Something", A Great Big World, Christina Aguilera 22 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Salsa, "Tu Amor", Luis Fonsi

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Salsa, "Tu Amor", Luis Fonsi 19 PUNKTE -> Timur Ülker und Malika Dzumaev: Wiener Walzer, "Sex On Fire", Kings of Leon

Timur Ülker und Malika Dzumaev: Wiener Walzer, "Sex On Fire", Kings of Leon 17 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Rumba, "I Just Called To Say I Love You", Stevie Wonder Die Jury-Tänze und Punkte: 19 PUNKTE -> Team Jorge Gonzalez: Sarah Mangione, Timur Ülker und Janin Ullmann tanzen einen Freestyle zu einem Medley von Carlos Gardel und Pérez Prado

Team Jorge Gonzalez: Sarah Mangione, Timur Ülker und Janin Ullmann tanzen einen Freestyle zu einem Medley von Carlos Gardel und Pérez Prado 19 PUNKTE -> Team Motsi Mabuse: René Casselly & Mathias Mester tanzen mit ihren Tanzpartnerinnen einen Freestyle zu einem Michael Bublé Medley

Team Motsi Mabuse: René Casselly & Mathias Mester tanzen mit ihren Tanzpartnerinnen einen Freestyle zu einem Michael Bublé Medley 19 PUNKTE -> Team Joachim Llambi: Bastian Bielendorfer, Amira Pocher und Mike Singer tanzen mit ihren Tanzpartnern bzw. Tanzpartnerinnen einen Freestyle zu einem Dieter Thomas Kuhn Medley Show 6 (1.4.2022): Das nächste Aus bei "Let's Dance": Nach Hardy Krüger jr., der wegen einer hartnäckigen Corona-Erkrankung nach der Kennenlernshow nicht mehr antreten konnte, ist nun auch Michelle zur Aufgabe gezwungen. Die Schlagersägerin hat Rückenprobleme, die Ärzte haben ihr ein Sportverbot verordnet. Für Michelle und Tanzpartner Christian Polanc rücken Caroline Bosbach und Valentin Lusin nach. Wieder mit dabei sind in Show 6 René Casselly und Kathrin Menzinger sowie Renata Lusin. Amira Pocher sorgt für das Highlight des Abends: Für ihren sehr unterhaltsamen Charleston gibt es die perfekte Punktzahl. Unterhaltsam ist auch die Performance von Bastian Bielendorfer, den die Jury nach seinem Tango mit einem Aprilscherz hops nimmt: Alle drei Juroren tun zunächst so, als sei das überhaupt nichts gewesen, dabei war es Bastians bester Tanz. April April! "Wenn Sie Bastians schöne Augen und meine Brüste wiedersehen wollen, rufen Sie an", findet Ekaterina Leonova weitere Argumente. Bastian und Eat liegen nach Jury-Punkten erstmals nicht auf dem letzten Platz. Weniger Punkte bekommen Caroline Bosbach (mit Valentin Lusin) und auch der bisher so starke Mathias Mester (mit Renata Lusin). Zittern müssen Mike Singer, Sarah Mangione und Caroline Bosbach. Bitter für Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Sie scheiden zum zweiten Mal in Folge aus.

Die Tänze und Punkte in Show 6 30 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Charleston zu "Yes Sir, that's my Baby" von "Firehouse Five Plus Two"

Amira Pocher und Massimo Sinató: Charleston zu "Yes Sir, that's my Baby" von "Firehouse Five Plus Two" 29 PUNKTE -> Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke: Salsa zu "Salsa" von Yuri Buenaventura

Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke: Salsa zu "Salsa" von Yuri Buenaventura 26 PUNKTE -> Timur Ülker und Malika Dzumaev: Jive zu "Gambling Man" von "The Overtones"

Timur Ülker und Malika Dzumaev: Jive zu "Gambling Man" von "The Overtones" 26 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Contemporary zu "It'll be okay" von Shawn Mendes

Mike Singer und Christina Luft: Contemporary zu "It'll be okay" von Shawn Mendes 23 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Slowfox zu "Can't Smile Without You" von Barry Manilow

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Slowfox zu "Can't Smile Without You" von Barry Manilow 20 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Samba zu "It's Not Unusual" von Tom Jones

René Casselly und Kathrin Menzinger: Samba zu "It's Not Unusual" von Tom Jones 17 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Tango zu "Mission: Impossible" von Lalo Schifrin

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Tango zu "Mission: Impossible" von Lalo Schifrin 16 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Rumba zu "You're Beautiful" von James Blunt

Mathias Mester und Renata Lusin: Rumba zu "You're Beautiful" von James Blunt 16 PUNKTE -> Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Langsamer Walzer zu "People Help The People" von Birdy Show 5 (25.3.2022): Moderator Daniel Hartwich, Promi-Kandidat René Casselly und Tänzerin Renata Lusin sind diesmal die Namen auf der Corona-Ausfall-Liste. Für Hartwich springt Jan Köppen ("Ninja Warrior Germany") ein, für Casselly und seine Tanzparznerin Kathrin Menzinger rückt diesmal kein anderes Paar nach. Am Donnerstag teilte RTL mit, dass auch Renata Lusin positiv getestet wurde. Für sie springt an der Seite von Mathias Mester Patricija Ionel ein, die in der zweiten Show bereits Malika Dzumaev vertreten hatte. Das Motto der fünften Show lautet "Made in Germany". Eine perfekte 30 gibt es diesmal nicht, Janin Ullmann kommt dem mit 28 Punkten noch am nächsten. Grund zur Freude hat Bastian Bielendorfer, der zum ersten Mal mit einer zweistelligen Punktzahl bedacht wird. Der Comedian muss trotzdem zittern, genau wie Michelle und Carolin Bosbach. Für Carolin Bosbach und ihren Tanzpartner Valentin Lusin reicht es nicht. Für sie ist "Let's Dance" vorbei. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung.

Punkte und Tänze der fünften Show 28 PUNKTE -> Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke: Langsemer Walzer zu "Das Beste" von Silbermond

Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke: Langsemer Walzer zu "Das Beste" von Silbermond 25 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Contemporary zu "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze

Amira Pocher und Massimo Sinató: Contemporary zu "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze 25 PUNKTE -> Mathias Mester und Patricija Ionel: Charleston zu "Mein kleiner grüner Kaktus" von Max Rabe

Mathias Mester und Patricija Ionel: Charleston zu "Mein kleiner grüner Kaktus" von Max Rabe 23 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Quickstep zu "Verdammt ich lieb' dich" von Matthias Reim

Mike Singer und Christina Luft: Quickstep zu "Verdammt ich lieb' dich" von Matthias Reim 21 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Jive zu "Elektrisches Gefühl" von Juli

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Jive zu "Elektrisches Gefühl" von Juli 20 PUNKTE -> Timur Ülker und Malika Dzumaev: Cha Cha Cha zu "In Your Arms" von Topic, Robin Schulz, Nico Santos und Paul Van Dyk

Timur Ülker und Malika Dzumaev: Cha Cha Cha zu "In Your Arms" von Topic, Robin Schulz, Nico Santos und Paul Van Dyk 16 PUNKTE -> Michelle und Christian Polanc: Rumba zu "Ohne Dich" von Münchener Freiheit

Michelle und Christian Polanc: Rumba zu "Ohne Dich" von Münchener Freiheit 14 PUNKTE -> Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Slowfox zu "Du trägst keine Liebe in dir" von Echt

Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Slowfox zu "Du trägst keine Liebe in dir" von Echt 13 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Slowfox zu "Frauen regier'n die Welt" von Roger Cicero Show 4 (18.3.2022): Drei Promis (Timur Ülker, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Caroline Bosbach) kehren in der Live-Show zurück, doch es gibt den nächsten Ausfall zu verzeichnen. Profitänzerin Kathrin Menzinger wurde positiv auf Corona getestet und kann nicht mit René Casselly tanzen. Für sie springt Regina Luca ein, die bereits aus vielen vorherigen "Let's Dance"-Staffeln bekannt ist. Weil in der vergangenen Woche wegen der vielen Ausfälle kein Paar die Show verlassen musste, müssen nach Show 4 gleich zwei Paare gehen. Der Druck ist also hoch! Am besten Stand hält ihm Sarah Mangione, die gemeinsam mit Vadim Garbuzov für ihren Contemporary die zweite perfekte 30 der Staffel bekommt. Auch Mathias Mester überzeugt, und zwar als Salsatänzer. Lediglich Herr Llambi verhindert die perfekte Bewertung. Auf dem letzten Platz landet wieder einmal Bastian Bielendorfer, der aber immerhin etwas mehr Punkte bekommt als in der Vorwoche. In der vierten Show stehen allerdings nicht nur Einzeltänze auf dem Programm, sondern auch ein "Boys vs. Girls"-Special. Hier haben die Jungs die Nase vorn, wodurch sich vorne Mathias auf den geteilten ersten Platz vorschiebt. Zittern müssen Caroline Bosbach, Riccardo Basile, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Bastian Bielendorfer. Es trifft Lilly zu Sayn-Wittgenstein (mit Andrzej Cibis) und Riccardo Basile (mit Isabel Edvardsson). Diese beiden sind raus.

Die Tänze und Punkte der vierten Show: 30 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Contemporary zu "Control" von Zoe Wees (+7 Punkte vom "Boys vs Girls"-Special)

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Contemporary zu "Control" von Zoe Wees (+7 Punkte vom "Boys vs Girls"-Special) 29 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Salsa zu "Jump In The Line" von Harry Belafonte (+8)

Mathias Mester und Renata Lusin: Salsa zu "Jump In The Line" von Harry Belafonte (+8) 26 PUNKTE -> René Casselly und Regina Luca: Rumba zu "Photograph" von Ed Sheeran (+8)

René Casselly und Regina Luca: Rumba zu "Photograph" von Ed Sheeran (+8) 26 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Samba zu "Moi Je Joue" von Brigitte Bardot (+7)

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Samba zu "Moi Je Joue" von Brigitte Bardot (+7) 24 PUNKTE -> Timur Ülker und Malika Dzumaev: Tango zu "Asi Se Baila el Tango" von Adriana Varela (+8)

Timur Ülker und Malika Dzumaev: Tango zu "Asi Se Baila el Tango" von Adriana Varela (+8) 22 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Jive zu "The Boy Does Nothing" von Alesha Dixon (+7)

Amira Pocher und Massimo Sinató: Jive zu "The Boy Does Nothing" von Alesha Dixon (+7) 19 PUNKTE -> Michelle und Christian Polanc: Jive zu "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" von Bill Ramsey (+7)

Michelle und Christian Polanc: Jive zu "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" von Bill Ramsey (+7) 16 PUNKTE -> Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Andrzej Cibis: Quickstep zu "Two Princes" von "Spin Doctors" (+7)

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Andrzej Cibis: Quickstep zu "Two Princes" von "Spin Doctors" (+7) 16 PUNKTE -> Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Tango zu "Be My Baby" von Vanessa Paradis (+7)

Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Tango zu "Be My Baby" von Vanessa Paradis (+7) 15 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Wiener Walzer "Ich lebe für dich" von Teesy (+8)

Mike Singer und Christina Luft: Wiener Walzer "Ich lebe für dich" von Teesy (+8) 13 PUNKTE -> Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Salsa zu "Toro Mata" von Celia Cruz und Johnny Pacheco (+8)

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Salsa zu "Toro Mata" von Celia Cruz und Johnny Pacheco (+8) 9 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Charleston zu "Pinky & The Brain Theme" von Richard Stone (+8) Show 3 (11.3.2022): Langsam gehen "Let's Dance" die Tanzpaare aus: Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein wurden am Montag positiv auf das Coronavirus getestet und fallen für die Show am Freitag aus. Am Mittwoch kam mit Timur Ülker ein weiterer Ausfall dazu. RTL will trotzdem am Freitag eine Live-Show stattfinden lassen. Die drei Promis dürfen, einen negativen Test vorausgesetzt, in Show 4 wieder mittanzen. Damit es fair bleibt, fliegt deshalb in der dritten Show kein Paar raus. Stattdessen gibt es für das beste Paar des Abends einen Bonuspunkt. Auch wenn kein Ausscheiden droht, geben die Paare anders. Janin Ullmann holt sich für einen sehr emotionalen Contemporary sogar die erste 30 der Staffel ab. Bei René Cassellys spektakulärem Quickstep verhindert nur Joachim Llambi durch seine 9 die perfekte Punktzahl. Doch wer holt sich den Bonuspunkt? Darüber entscheiden auch die Zuschauer. Sie geben René Casselly und Kathrin Menzinger den Vorzug. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der Show.

Tänze und Punkte der dritten Show 30 PUNKTE > Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Contemporary, "Stone Cold", Demi Lovato

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Contemporary, "Stone Cold", Demi Lovato 29 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Quickstep, "It Don’t Mean A Thing", Duke Ellington

René Casselly und Kathrin Menzinger: Quickstep, "It Don’t Mean A Thing", Duke Ellington 21 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Rumba, "Havana", Camila Cabello

Amira Pocher und Massimo Sinató: Rumba, "Havana", Camila Cabello 21 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Langsamer Walzer, "If I Were A Painting", Kenny Rogers

Mathias Mester und Renata Lusin: Langsamer Walzer, "If I Were A Painting", Kenny Rogers 20 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Cha Cha Cha, "Dopamine", Purple Disco Machine, Eyelar

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Cha Cha Cha, "Dopamine", Purple Disco Machine, Eyelar 19 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Charleston, "English Man In New York", Sting

Mike Singer und Christina Luft: Charleston, "English Man In New York", Sting 17 PUNKTE -> Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Cha Cha Cha, "Katchi", Ofenbach vs. Nick Waterhouse

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Cha Cha Cha, "Katchi", Ofenbach vs. Nick Waterhouse 14 PUNKTE -> Michelle und Christian Polanc: Langsamer Walzer, "Open Arms", Mariah Carey

Michelle und Christian Polanc: Langsamer Walzer, "Open Arms", Mariah Carey 7 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Cha Cha Cha, "Sexy And I Know It", LMFAO Show 2 (4.3.2022): Hardy Krüger jr. ist nach seiner Corona-Infektion endgültig raus. Für ihn springt Lilly zu Sayn-Wittgenstein nach, die nach ihrem Aus in Show 1 also eine zweite Chance bekommt. Auch zwei Profitänzer wurden positiv getestet: Andrzej Cibis und Malika Dzumaev. Für sie springen in der zweiten Live-Show Krügers Tanzpartnerin Patricija Ionel und Choreograph Jimmie Surles ein. Nicht wegen Corona, sondern wegen einer Erkältung müssen Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova aussetzen. Das Motto lautet "Born in", die Paare tanzen zu Songs aus dem Geburtsjahr des jeweiligen Promis. Besonders gut macht das erneut Mathias Mester zusammen mit Renata Lusin: Die beiden bekommen wie schon in der Vorwoche die meisten Punkte. Bei Lilly zeigt sich der Trainingsrückstand gegenüber den andern Paaren deutlich, sie landet auf dem letzten Platz. Die Zuschauer haben aber offenbar Mitleid mit Spontan-Einspringerin Lilly und wählen sie weiter. Zittern müssen Cheyenne Ochsenknecht, Riccardo Basile und Timur Ülker. Es trifft überraschend Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov, die in der Jury-Bewertung im hinteren Mittelfeld gelandet waren. Darüber ist Cheyenne selbst überrascht.

Tänze und Punkte der zweiten Show 25 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Paso Doble, "The Final Countdown", Europe

Mathias Mester und Renata Lusin: Paso Doble, "The Final Countdown", Europe 23 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Paso Doble, "Insomnia", Faithless

René Casselly und Kathrin Menzinger: Paso Doble, "Insomnia", Faithless 22 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Jive, "Kids In America", Kim Wilde

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Jive, "Kids In America", Kim Wilde 22 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Wiener Walzer, "What's A Woman", Vaya Con Dios

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Wiener Walzer, "What's A Woman", Vaya Con Dios 17 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Cha Cha Cha, "Summer Jam – Alle Farben Remix", The Underdog Project, Alle Farben

Mike Singer und Christina Luft: Cha Cha Cha, "Summer Jam – Alle Farben Remix", The Underdog Project, Alle Farben 17 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Slowfox, "Everytime We Touch", Maggie Reilly

Amira Pocher und Massimo Sinató: Slowfox, "Everytime We Touch", Maggie Reilly 15 Punkte -> Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Jive, "One And Only", Chesney Hawkes

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Jive, "One And Only", Chesney Hawkes 15 PUNKTE -> Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: Rumba, "She's Got That Light", Orange Blue

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: Rumba, "She's Got That Light", Orange Blue 11 PUNKTE -> Michelle und Christian Polanc: Cha Cha Cha, "Eine Neue Liebe", Jürgen Marcus

Michelle und Christian Polanc: Cha Cha Cha, "Eine Neue Liebe", Jürgen Marcus 11 PUNKTE -> Timur Ülker und Patricija Ionel: Rumba, "Right Here Waiting", Richard Marx

Timur Ülker und Patricija Ionel: Rumba, "Right Here Waiting", Richard Marx 11 PUNKTE -> Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Salsa, "Deseándote", Frankie Ruiz

Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Salsa, "Deseándote", Frankie Ruiz 7 PUNKTE -> Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Jimmie Surles: Rumba, "Heart Of Gold", Neil Young Show 1 (25.2.2022): Hardy Krüger jr. wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss gemeinsam mit Tanzpartnerin Patricija Ionel aussetzen. Sollte er bis dahin wieder genesen sein, dürfte das Paar aber in der zweiten Show wieder mittanzen. Juror Joachim Llambi meldet sich nach seiner Corona-Infektion zurück. Amira Pocher kann Show 1 entspannt angehen, denn sie ist dank Platz 1 in der Kennenlernshow vor dem Ausscheiden geschützt. Die Jury beschert ihr diesmal an der Seite von Massimo Sinató eine mittelmäßigle Leistung. Die beste Punktzahl holt sich Mathias Mester zusammen mit Renata Lusin. Für ein Paar endet "Let's Dance" bereits am Freitag. Von den Punkten her müsste vor allem Bastian Bielendorfer zittern, aber er punktet durch Humor - und Publikumsliebling Ekaterina Leonova an seiner Seite. Bastian muss dennoch zittern. Genau wie Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Riccardo Basile. Die Entscheidung darüber, wer gehen muss, fällt erst nach Mitternacht. Es trifft Lilly zu Sayn-Wittgenstein und ihren Tanzpartner Andrzej Cibis. Mehr lesen.

Tänze und Punkte der ersten Show: 21 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Cha Cha Cha, Giant, Calvin Harris, Rag'n'Bone Man

Mathias Mester und Renata Lusin: Cha Cha Cha, Giant, Calvin Harris, Rag'n'Bone Man 20 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Cha Cha Cha, Hung Up, Madonna

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Cha Cha Cha, Hung Up, Madonna 20 PUNKTE -> Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: Quickstep, Strip, Lena

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: Quickstep, Strip, Lena 19 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Langsamer Walzer, No Time To Die, Billie Eilish

René Casselly und Kathrin Menzinger: Langsamer Walzer, No Time To Die, Billie Eilish 17 PUNKTE -> Michelle und Christian Polanc: Tango, Disturbia, Rihanna

Michelle und Christian Polanc: Tango, Disturbia, Rihanna 16 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Tango, Toxic, Britney Spears

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Tango, Toxic, Britney Spears 15 PUNKTE -> Timur Ülker und Malika Dzumaev : Quickstep, Şımarık, Tarkan

Timur Ülker und Malika Dzumaev : Quickstep, Şımarık, Tarkan 15 PUNKTE -> Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Quickstep, Cheek To Cheek, Tony Benett, Lady Gaga

Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Quickstep, Cheek To Cheek, Tony Benett, Lady Gaga 14 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Salsa, Sedúceme, La INDIA

Amira Pocher und Massimo Sinató: Salsa, Sedúceme, La INDIA 13 PUNKTE -> Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Wiener Walzer, Se Bastasse Una Canzone, Eros Ramazzotti

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Wiener Walzer, Se Bastasse Una Canzone, Eros Ramazzotti 11 PUNKTE -> Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis: Cha Cha Cha, Waiting For A Star To Fall, Boy Meets Girl

Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis: Cha Cha Cha, Waiting For A Star To Fall, Boy Meets Girl 10 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Salsa, Felices Los 4, Maluma, Marc Anthony

Mike Singer und Christina Luft: Salsa, Felices Los 4, Maluma, Marc Anthony 8 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Quickstep, Millionär, Die Prinzen Wer tanzt mit wem? Das entscheidet sich bei "Let's Dance" Jahr für Jahr in der Kennenlernshow. Jeder Kandidat wird von RTL bzw. der Produktion einem Profitänzer zugeteilt. Mit einer Ausnahme: Der amtierende Sieger der Profi-Challenge darf sich den Promi aussuchen, mit der er oder sie tanzen möchte. Im vergangenen Jahr gewannen Renata und Valentin Lusin zusammen die Profi-Challenge. Wer von den beiden wählen darf, würde normalerweise das Los entscheiden. Doch Valentin überlässt seiner Frau frewillig den Vortritt. Renata darf also wählen - und entscheidet sich für Mathias Mester als Tanzpartner, den ersten kleinwüchsigen Teilnehmer der Show. Eine weitere Entscheidung fällt an diesem Abend: In der Summe aus Jury-Punkten und Zuschaueranrufen landet Amira Pocher an diesem Abend auf Platz eins und ist somit in der ersten "richtigen" Show vor dem Ausscheiden geschützt.

Die 14 Tanzpaare der 15. Staffel: Michelle tanzt mit Christian Polanc

Sarah Mangione tanzt mit Vadim Garbuzov

Amira Pocher tanzt mit Massimo Sinató

Janin Ullmann tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

Caroline Bosbach tanzt mit Valentin Lusin

Cheyenne Ochsenknecht tanzt mit Evgeny Vinokurov

Lilliy zu Sayn-Wittgenstein tanzt mit Andrzej Cibis

Mathias Mester tanzt mit Renata Lusin

Bastian Bielendorfer tanzt mit Ekaterina Leonova

Hardy Krüger jr. tanzt mit Patricija Ionel

Riccardo Basile tanzt mit Isabel Edvardsson

Mike Singer tanzt mit Christina Luft

Timur Ülker tanzt mit Malika Dzumaev

René Casselly tanzt mit Kathrin Menzinger Wer sind die Kandidaten von "Let's Dance"? Schlagersängerin Michelle genauso dabei wie Schauspieler Hardy Krüger jr. und die Töchter von Uwe Ochsenknecht sowie Wolfgang Bosbach. Auch der kleinwüchsige Sportler Mathias Mester, der als Para-Athlet sieben Weltmeistertitel errungen hat, ist dabei. Amira Pocher und Janin Ulmann versuchen ebenfalls ihr Glück. Insgesamt werden 14 Promis das Tanzbein schwingen. Bilder der Kandidaten sehen Sie hier.

Wann läuft "Let's Dance" im Fernsehen? Am 18. Februar geht die neue Staffel mit der Kennenlernshow los. "Let's Dance" läuft immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL. Lediglich am Karfreitag legt die Show eine Pause ein.

Die Sendetermine im Überblick: 18. Februar, 20.15 Uhr: Kennenlernshow

25. Februar, 20.15 Uhr: Folge 1

4. März, 20.15 Uhr: Folge 2

11. März, 20.15 Uhr. Folge 3

18. März, 20.15 Uhr: Folge 4

25. März, 20.15 Uhr: Folge 5

1. April, 20.15 Uhr: Folge 6

8. April, 20.15 Uhr: Folge 7

15. April: Karfreitag (keine Live-Show)

22. April, 20.15 Uhr: Folge 8

29. Aprii, 20.15 Uhr: Folge 9

6. Mai, 20.15 Uhr: Folge 10

13. Mai, 20.15 Uhr: Folge 11

20. Mai, 20.15 Uhr: Folge 12 – Finale