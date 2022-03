Let's Dance 2022: Tänze und Punkte der 3. Show

Bei RTL heißt es wieder "Let's Dance". 14 Promis wagen sich gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern aufs Parkett. Nun steht auch fest, mit wem sie tanzen.

Wer wird der Nachfolger von Rúrik Gíslason als "Dancing Star"? Der isländische Fußballer hatte die RTL-Tanzshow 2021 gemeinsam mit Profitänzerin Renata Lusin gewonnen. Nun gibt es die ersten elf Bewerber und Bewerberinnen, die in seine Fußstapfen treten möchten. Hier finden Sie alle Infos zur 15. Staffel.

Wer fliegt raus? Wer kommt weiter? In der RTL-Sendung tanzen Prominente an der Seite von Profitänzern und zeigen die klassischen Standard- und Lateintänze sowie einige andere Tanzstile. Eine Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, bewertet die Leistungen der Tanzpaare mit Punkten von 1 bis 10. Die Zuschauer können ebenfalls für ihre Lieblingspaare abstimmen. Wer am Ende der jeweiligen Live-Show die wenigsten Punkte hat, fliegt raus. Hier erfahren Sie immer aktuell, welche Tänze die Paare zeigen, wer wieviele Punkte bekommen hat und wer am Ende des Abends die Show verlassen muss.

Show 3 (11.3.2022): Langsam gehen "Let's Dance" die Tanzpaare aus: Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein wurden am Montag positiv auf das Coronavirus getestet und fallen für die Show am Freitag aus. Am Mittwoch kam mit Timur Ülker ein weiterer Ausfall dazu. RTL will trotzdem am Freitag eine Live-Show stattfinden lassen. Die drei Promis dürfen, einen negativen Test vorausgesetzt, in Show 4 wieder mittanzen. Damit es fair bleibt, fliegt deshalb in der dritten Show kein Paar raus. Stattdessen gibt es für das beste Paar des Abends einen Bonuspunkt.

Die Tänze und Punkte der dritten Show 29 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Quickstep, "It Don’t Mean A Thing", Duke Ellington

René Casselly und Kathrin Menzinger: Quickstep, "It Don’t Mean A Thing", Duke Ellington 21 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Rumba, "Havana", Camila Cabello

Amira Pocher und Massimo Sinató: Rumba, "Havana", Camila Cabello 21 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Langsamer Walzer, "If I Were A Painting", Kenny Rogers

Mathias Mester und Renata Lusin: Langsamer Walzer, "If I Were A Painting", Kenny Rogers 20 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Cha Cha Cha, "Dopamine", Purple Disco Machine, Eyelar

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Cha Cha Cha, "Dopamine", Purple Disco Machine, Eyelar 19 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Charleston, "English Man In New York", Sting

Mike Singer und Christina Luft: Charleston, "English Man In New York", Sting 17 PUNKTE -> Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Cha Cha Cha, "Katchi", Ofenbach vs. Nick Waterhouse

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Cha Cha Cha, "Katchi", Ofenbach vs. Nick Waterhouse 14 PUNKTE -> Michelle und Christian Polanc: Langsamer Walzer, "Open Arms", Mariah Carey

Michelle und Christian Polanc: Langsamer Walzer, "Open Arms", Mariah Carey Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Cha Cha Cha, "Sexy And I Know It", LMFAO

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Contemporary, "Stone Cold", Demi Lovato Show 2 (4.3.2022): Hardy Krüger jr. ist nach seiner Corona-Infektion endgültig raus. Für ihn springt Lilly zu Sayn-Wittgenstein nach, die nach ihrem Aus in Show 1 also eine zweite Chance bekommt. Auch zwei Profitänzer wurden positiv getestet: Andrzej Cibis und Malika Dzumaev. Für sie springen in der zweiten Live-Show Krügers Tanzpartnerin Patricija Ionel und Choreograph Jimmie Surles ein. Nicht wegen Corona, sondern wegen einer Erkältung müssen Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova aussetzen. Das Motto lautet "Born in", die Paare tanzen zu Songs aus dem Geburtsjahr des jeweiligen Promis. Besonders gut macht das erneut Mathias Mester zusammen mit Renata Lusin: Die beiden bekommen wie schon in der Vorwoche die meisten Punkte. Bei Lilly zeigt sich der Trainingsrückstand gegenüber den andern Paaren deutlich, sie landet auf dem letzten Platz. Die Zuschauer haben aber offenbar Mitleid mit Spontan-Einspringerin Lilly und wählen sie weiter. Zittern müssen Cheyenne Ochsenknecht, Riccardo Basile und Timur Ülker. Es trifft überraschend Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov, die in der Jury-Bewertung im hinteren Mittelfeld gelandet waren. Darüber ist Cheyenne selbst überrascht.

Tänze und Punkte der zweiten Show 25 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Paso Doble, "The Final Countdown", Europe

Mathias Mester und Renata Lusin: Paso Doble, "The Final Countdown", Europe 23 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Paso Doble, "Insomnia", Faithless

René Casselly und Kathrin Menzinger: Paso Doble, "Insomnia", Faithless 22 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Jive, "Kids In America", Kim Wilde

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Jive, "Kids In America", Kim Wilde 22 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Wiener Walzer, "What's A Woman", Vaya Con Dios

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Wiener Walzer, "What's A Woman", Vaya Con Dios 17 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Cha Cha Cha, "Summer Jam – Alle Farben Remix", The Underdog Project, Alle Farben

Mike Singer und Christina Luft: Cha Cha Cha, "Summer Jam – Alle Farben Remix", The Underdog Project, Alle Farben 17 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Slowfox, "Everytime We Touch", Maggie Reilly

Amira Pocher und Massimo Sinató: Slowfox, "Everytime We Touch", Maggie Reilly 15 Punkte -> Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Jive, "One And Only", Chesney Hawkes

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Jive, "One And Only", Chesney Hawkes 15 PUNKTE -> Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: Rumba, "She's Got That Light", Orange Blue

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: Rumba, "She's Got That Light", Orange Blue 11 PUNKTE -> Michelle und Christian Polanc: Cha Cha Cha, "Eine Neue Liebe", Jürgen Marcus

Michelle und Christian Polanc: Cha Cha Cha, "Eine Neue Liebe", Jürgen Marcus 11 PUNKTE -> Timur Ülker und Patricija Ionel: Rumba, "Right Here Waiting", Richard Marx

Timur Ülker und Patricija Ionel: Rumba, "Right Here Waiting", Richard Marx 11 PUNKTE -> Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Salsa, "Deseándote", Frankie Ruiz

Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Salsa, "Deseándote", Frankie Ruiz 7 PUNKTE -> Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Jimmie Surles: Rumba, "Heart Of Gold", Neil Young Show 1 (25.2.2022): Hardy Krüger jr. wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss gemeinsam mit Tanzpartnerin Patricija Ionel aussetzen. Sollte er bis dahin wieder genesen sein, dürfte das Paar aber in der zweiten Show wieder mittanzen. Juror Joachim Llambi meldet sich nach seiner Corona-Infektion zurück. Amira Pocher kann Show 1 entspannt angehen, denn sie ist dank Platz 1 in der Kennenlernshow vor dem Ausscheiden geschützt. Die Jury beschert ihr diesmal an der Seite von Massimo Sinató eine mittelmäßigle Leistung. Die beste Punktzahl holt sich Mathias Mester zusammen mit Renata Lusin. Für ein Paar endet "Let's Dance" bereits am Freitag. Von den Punkten her müsste vor allem Bastian Bielendorfer zittern, aber er punktet durch Humor - und Publikumsliebling Ekaterina Leonova an seiner Seite. Bastian muss dennoch zittern. Genau wie Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Riccardo Basile. Die Entscheidung darüber, wer gehen muss, fällt erst nach Mitternacht. Es trifft Lilly zu Sayn-Wittgenstein und ihren Tanzpartner Andrzej Cibis. Mehr lesen.

Tänze und Punkte der ersten Show: 21 PUNKTE -> Mathias Mester und Renata Lusin: Cha Cha Cha, Giant, Calvin Harris, Rag'n'Bone Man

Mathias Mester und Renata Lusin: Cha Cha Cha, Giant, Calvin Harris, Rag'n'Bone Man 20 PUNKTE -> Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Cha Cha Cha, Hung Up, Madonna

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Cha Cha Cha, Hung Up, Madonna 20 PUNKTE -> Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: Quickstep, Strip, Lena

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: Quickstep, Strip, Lena 19 PUNKTE -> René Casselly und Kathrin Menzinger: Langsamer Walzer, No Time To Die, Billie Eilish

René Casselly und Kathrin Menzinger: Langsamer Walzer, No Time To Die, Billie Eilish 17 PUNKTE -> Michelle und Christian Polanc: Tango, Disturbia, Rihanna

Michelle und Christian Polanc: Tango, Disturbia, Rihanna 16 PUNKTE -> Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Tango, Toxic, Britney Spears

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: Tango, Toxic, Britney Spears 15 PUNKTE -> Timur Ülker und Malika Dzumaev : Quickstep, Şımarık, Tarkan

Timur Ülker und Malika Dzumaev : Quickstep, Şımarık, Tarkan 15 PUNKTE -> Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Quickstep, Cheek To Cheek, Tony Benett, Lady Gaga

Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Quickstep, Cheek To Cheek, Tony Benett, Lady Gaga 14 PUNKTE -> Amira Pocher und Massimo Sinató: Salsa, Sedúceme, La INDIA

Amira Pocher und Massimo Sinató: Salsa, Sedúceme, La INDIA 13 PUNKTE -> Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Wiener Walzer, Se Bastasse Una Canzone, Eros Ramazzotti

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Wiener Walzer, Se Bastasse Una Canzone, Eros Ramazzotti 11 PUNKTE -> Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis: Cha Cha Cha, Waiting For A Star To Fall, Boy Meets Girl

Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis: Cha Cha Cha, Waiting For A Star To Fall, Boy Meets Girl 10 PUNKTE -> Mike Singer und Christina Luft: Salsa, Felices Los 4, Maluma, Marc Anthony

Mike Singer und Christina Luft: Salsa, Felices Los 4, Maluma, Marc Anthony 8 PUNKTE -> Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Quickstep, Millionär, Die Prinzen Wer tanzt mit wem? Das entscheidet sich bei "Let's Dance" Jahr für Jahr in der Kennenlernshow. Jeder Kandidat wird von RTL bzw. der Produktion einem Profitänzer zugeteilt. Mit einer Ausnahme: Der amtierende Sieger der Profi-Challenge darf sich den Promi aussuchen, mit der er oder sie tanzen möchte. Im vergangenen Jahr gewannen Renata und Valentin Lusin zusammen die Profi-Challenge. Wer von den beiden wählen darf, würde normalerweise das Los entscheiden. Doch Valentin überlässt seiner Frau frewillig den Vortritt. Renata darf also wählen - und entscheidet sich für Mathias Mester als Tanzpartner, den ersten kleinwüchsigen Teilnehmer der Show. Eine weitere Entscheidung fällt an diesem Abend: In der Summe aus Jury-Punkten und Zuschaueranrufen landet Amira Pocher an diesem Abend auf Platz eins und ist somit in der ersten "richtigen" Show vor dem Ausscheiden geschützt.

Die 14 Tanzpaare der 15. Staffel: Michelle tanzt mit Christian Polanc

Sarah Mangione tanzt mit Vadim Garbuzov

Amira Pocher tanzt mit Massimo Sinató

Janin Ullmann tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

Caroline Bosbach tanzt mit Valentin Lusin

Cheyenne Ochsenknecht tanzt mit Evgeny Vinokurov

Lilliy zu Sayn-Wittgenstein tanzt mit Andrzej Cibis

Mathias Mester tanzt mit Renata Lusin

Bastian Bielendorfer tanzt mit Ekaterina Leonova

Hardy Krüger jr. tanzt mit Patricija Ionel

Riccardo Basile tanzt mit Isabel Edvardsson

Mike Singer tanzt mit Christina Luft

Timur Ülker tanzt mit Malika Dzumaev

René Casselly tanzt mit Kathrin Menzinger Wer sind die Kandidaten von "Let's Dance"? Schlagersängerin Michelle genauso dabei wie Schauspieler Hardy Krüger jr. und die Töchter von Uwe Ochsenknecht sowie Wolfgang Bosbach. Auch der kleinwüchsige Sportler Mathias Mester, der als Para-Athlet sieben Weltmeistertitel errungen hat, ist dabei. Amira Pocher und Janin Ulmann versuchen ebenfalls ihr Glück. Insgesamt werden 14 Promis das Tanzbein schwingen. Bilder der Kandidaten sehen Sie hier.

Wann läuft "Let's Dance" im Fernsehen? Am 18. Februar geht die neue Staffel mit der Kennenlernshow los. "Let's Dance" läuft immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL. Lediglich am Karfreitag legt die Show eine Pause ein.

Die Sendetermine im Überblick: 18. Februar, 20.15 Uhr: Kennenlernshow

25. Februar, 20.15 Uhr: Folge 1

4. März, 20.15 Uhr: Folge 2

11. März, 20.15 Uhr. Folge 3

18. März, 20.15 Uhr: Folge 4

25. März, 20.15 Uhr: Folge 5

1. April, 20.15 Uhr: Folge 6

8. April, 20.15 Uhr: Folge 7

15. April: Karfreitag (keine Live-Show)

22. April, 20.15 Uhr: Folge 8

29. Aprii, 20.15 Uhr: Folge 9

6. Mai, 20.15 Uhr: Folge 10

13. Mai, 20.15 Uhr: Folge 11

20. Mai, 20.15 Uhr: Folge 12 – Finale