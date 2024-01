"Let's Dance" 2024: Diese Kandidaten haben die besten Chancen!

Wer das Tanzparkett als Siegerin oder Sieger verlassen wird, steht natürlich noch in den Sternen. Wir beleuchten trotzdem 3 Kandidatinnen und Kandidaten und erklären, warum sie besonders gute Chancen auf den umkämpften Titel haben.

Influencerin Ann-Kathrin Bendixen Mit nur 23 Jahren gehört die Influencerin, die sich auch "Affe auf Bike" nennt, zu den jüngsten Teilnehmern der diesjährigen Staffel. Trotzdem hat sie schon einiges erlebt: Seit vier Jahren reist die junge Frau mit ihrem Motorrad um die Welt, mittlerweile war sie auf fast jedem Kontinent unterwegs. Bei Hitze und Kälte, Regen und Schnee hat Ann-Kathrin ihre Anpassungsfähigkeit immer wieder eindrucksvoll bewiesen und sich Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen angeeignet. Egal ob Klettern, Sandsurfen oder Outdoor-Survival – die sportliche Weltreisende schreckt vor nichts zurück. Diese Fitness und Flexibilität könnte sich bei "Let's Dance" durchaus bemerkbar machen. In einem Instagram-Post hat die 23-Jährige außerdem betont, dass sie "richtig, richtig viel Ehrgeiz" zur Show mitbringt. All das macht Ann-Kathrin Bendixen für uns zu einer Favoritin der diesjährigen Staffel.

Athlet Simon Brunner Simon Brunner wurde als wiederkehrender Kandidat der Sportshow "Ninja Warrior" bekannt. Sowohl in der österreichischen als auch der deutschen Ausgabe der Sendung stellte er sich immer wieder der Herausforderung und kann mittlerweile einige Erfolge vorweisen: Mit einem Team-Sieg und zwei zweiten Plätzen im Solo gilt der Freerunner als einer der besten "Ninja Warrior"-Teilnehmer. Auch in Instagram-Videos präsentiert der 26-Jährige immer wieder Stunts und stellt dabei sowohl seine Sportlichkeit und Körperbeherrschung als auch seinen Mut unter Beweis. Im Jahr 2018 nahm Simon Brunner außerdem an der RTL-Sendung "Big Bounce – Die Trampolin Show" teil, belegte den zweiten Platz und demonstrierte so eindrucksvoll die Vielfältigkeit seiner Fähigkeiten. Wie es um das Taktgefühl des Sportlers steht, wissen wir zwar nicht. Trotzdem bringt der junge Mann hervorragende Voraussetzungen fürs Tanzparkett mit. Kein Wunder also, dass wir ihm gute Chancen bei "Let's Dance" prognostizieren.