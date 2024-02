"Let's Dance" 2024: Diese Kandidaten sind zum Scheitern verurteilt

Auch in diesem Jahr treten Promis auf dem RTL-Tanzparkett gegeneinander an. Wir erklären euch, warum diese beiden Kandidaten keine guten Chancen auf den Titel haben.

Foodblogger Stefano Zarrella

Der Foodblogger und Kochbuchautor Stefano Zarrella ist der Bruder des bekannten Musikers und TV-Moderators Giovanni Zarrella. Seine über 1,7 Millionen Instagram-Follower versorgt der Deutsch-Italiener regelmäßig mit Inhalten rund ums Thema Kochen und Backen. Dabei kooperiert er mit bekannten Influencern wie Sally Özcan von Sallys Welt und landete gleich mit seinem ersten Kochbuch auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Warum also hat der 33-Jährige trotz seines Erfolges keine gute Karten gegen die "Let's Dance"-Konkurrenz? Das liegt vor allem an seiner fehlenden Erfahrung im sportlichen und musikalischen Bereich. Während viele der anderen Teilnehmer in mindestens einem der beiden Bereiche ihren Lebensunterhalt verdienen, hatte Stefano Zarrella hier beruflich keine nennenswerten Berührungspunkte. Ob der Foodblogger uns mit seiner Performance wider erwarten überraschen wird, bleibt also abzuwarten.