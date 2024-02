"Let's Dance" 2024: Diese Promis tanzen in der RTL-Show

"Let's Dance" startet in die nächste Runde. 14 Promis wollen ihr Können auf dem Tanzparkett beweisen und sind bereit für das harte Training. Das Teilnehmerfeld verspricht eine spannende 17. Staffel. Vertreten sind unter anderem Schauspielern, Topmodels und Choreografen.

Außerdem dabei sind Comedian Tony Bauer (27), Content Creatorin und Autorin Ann-Kathrin Bendixen (23) sowie Choreograf Detlef Soost (53). Vom Eis auf trockenen Boden: Es bleibt abzuwarten, ob sich der "Dancing on Ice"-Teilnehmer (2019) mit seinen Vorerfahrungen absetzen kann. "Für mich wird mit der Teilnahme in gewisser Art und Weise ein Teil meiner Bucket List abgehakt, denn ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es 'Let's Dance'", erklärt Soost im Interview mit RTL.