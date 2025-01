"Let's Dance" 2025: Welche Promis sind in der neuen Staffel?

Nach Let's Dance ist vor Let's Dance: So auch in diesem Jahr. Bald es wieder so weit und die Promis zeigen ihr Können oder auch Nicht-Können auf dem RTL-Tanzparkett. Welcher Promi wird die tänzerische Herausforderung 2025 annehmen? Wir haben einen Blick auf die (möglichen) Teilnehmerinnen und Teilnehmer geworfen.

Gerade erst präsentierte RTL mit ihrer „Let's Dance Weihnachtsshow“ ein absolutes TV-Highlight vor Weihnachten, die Rene Casselly und Kathrin Menzinger für sich entscheiden konnten. Schon 2022 konnte der bisher erste und einzige „Ninja Warrior Germany“ die Show gewinnen und schlug nun erneut zu. Mit seinem Jive und dem anschließenden Contemporary haute er nicht nur die Zuschauer vom Hocker, sondern konnte auch die Jury gänzlich von seiner Performance überzeugen. Für beide Tänze erhielt er die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Nun liegt der Fokus aber wieder voll und ganz auf dem Jahr 2025 und das Rätselraten um die möglichen prominenten Teilnehmer geht in die nächste Runde …

"Let's Dance" 2025: Wer ist dabei? Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, welche prominenten Persönlichkeiten das Tanzparkett zum Beben bringen und sich auf die große Let's Dance Bühne wagen. Doch es sind bereits Name durchgesickert sein: Eine beliebte Schauspielerin, die wohl schon lange als Wunschkandidatin von RTL galt. Die Rede ist von „Tatort“-Star Simone Thomalla, der Mutter von Schauspielerin und Moderatorin Sophie Thomalla, welche die Show bereits im Jahr 2010 gemeinsam mit Massimo Sinato gewinnen konnte. Wird ihre Mutter nun nachziehen und den Dance Pokal mit nach Hause nehmen?

Eine weitere prominente Persönlichkeit scheint sich einen Platz auf dem "Let's Dance"-Tanzparkett gesichert zu haben. Influencerin und YouTuberin Sandra Safiulov soll laut Medienberichten in der neuen Ausgabe das Tanzbein schwingen. Die 25-Jährige hat ist unter dem Namen "SelfieSandra" bekannt geworden und nahm 2024 an der Survival-Show "7 vs. Wild" teil.

Florian Silbereisen bei "Let's Dance"? Wie der "Express" erfahren haben will, sollen weitere "Let's Dance"-Teilnehmer feststehen. Dabei handelt es sich um die Designerin Marina Hoermanseder, die bei RTL bereits in der zweiten Staffel von "Die Verräter" zu sehen war. Auch um Bruce Darnell brodelt die Gerüchteküche. Laut Medienberichten stehen die Chancen nicht schlecht, dass der 67-Jährige in der kommenden "Let's Dance"-Ausgabe mittanzen wird. Nicht nur bei Joachim Llambi wäre die Freude über eine Teilnahme von Florian Silbereisen sehr groß. Doch der Juror stellte gegenüber dem "Express" direkt klar: "Zu 'Let's Dance' werde ich ihn nicht bekommen. So reich ist RTL nicht, um sich den leisten zu können."

Simone Thomalla soll Wunschkandidatin sein Die bekannte Schauspielerin Simone Thomalla (59) soll schon lange als Wunschkandidatin des Senders RTL gelten. Große Bekanntheit erlangte sie hierzulande insbesondere durch ihre Rolle als TV-Kommissarin Eva Saalfeld im Leipziger „Tatort“. Bisher habe sie aus Zeitgründen nie bei Let's Dance teilnehmen können. Ihr Terminkalender sei einfach zu voll gewesen. Immerhin ist sie eine gefragte Schauspielerin und steht bereits seit Jahren für die erfolgreiche ZDF-Serie „Frühling“ vor der Kamera. Ob sie am Ende aber tatsächlich an der beliebten Tanzshow teilnehmen wird, ist noch offen. Bestätigt wurde offiziell noch nichts. Bis dahin müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden.