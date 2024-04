"Let's Dance": Heftige Fan-Kritik wegen Victoria Swarovski: "Du kannst nicht tanzen"

Partnertausch war in der sechsten Folge bei "Let's Dance" angesagt. Moderatorin Victoria Swarovski trat bei ihrem Tröstungsversuch böse ins Fettnäpfchen und Joachim Llambi wurde am Schluss gefeiert, als hätte er grade die Champions-League gewonnen.

Kein Promi musste die Show verlassen "Partnertausch ist eine schwere Sache, ich habe Erfahrung." Motsi Mabuse bezog sich natürlich auf "Let's Dance" (RTL). Da mussten die Promis nämlich in Show sechs mit neuen Profi-Tänzern agieren. Für VIPs, die das Tanzen ganz eindeutig nicht zu ihrer Kernkompetenz zählen, ist das eine enorme zusätzliche Belastung. Ann-Kathrin Bendixen etwa brach nach der Kritik an ihrer Tanzdarbietung in Tränen aus. "Ich will nicht mehr", schluchzte sie. Und wer war schuld? Natürlich Joachim Llambi, der "Richter Gnadenlos" am Jurorenpult. Aber auch Moderatorin Victoria Swarovski trat – unbeabsichtigt, aber mit Anlauf – ins Fettnäpfchen.

Dafür, dass früh verkündet wurde, dass niemand die Show würde verlassen müssen, war eine Menge los. Denn es blieb nicht bei Tränen. Es gab auch Liebesbeweise. Hier wurde ein Promi tröstend geherzt, dort einem gar die Adoption versprochen. Und zwischendrin gab es Leistungsüberraschungen und einen krassen Tanz der Juroren. Und am Ende ging Llambi sogar in die Luft.

Die Chronologie des Abends Jana Wosnitza musste nach einem heißen Samba mit Massimo Sinató erkennen, dass die Zeit der Höchstbewertungen wohl vorbei war. Letzte Woche noch knapp an der 30 vorbeigeschrammt, reichte es diesmal gerade für 23. Mittelfeld.

Biyon Kattilathu erging es nach seinem Quickstep mit Malika Dzumaev noch schlechter. "Das hat mir gar nicht gefallen", nahm ihn Llambi auseinander. "Das war gehetzt, du hast den Takt verfehlt, große Probleme mit der Haltung", rasierte er und schritt zur Llambi-Philosophie: "Wenn's oben nicht passt, kann's unten nicht klappen." Weil der unglückliche Glücksguru gar so bedröppelt guckte, stieg der Oberjuror von seinem Podest herab und schenkte dem Kritisierten eine Umarmung des Trostes. Und insgesamt 18 Punkte.

Mark Keller liefert ab Gut, dass danach Detlef Soost und Ekaterina Leonova kamen. Die rissen Publikum und Jury aus dem Stimmungstief. "Noch nie habe ich einen Wiener Walzer gesehen, der so sexy war", sprach Jorge González allen aus dem Herzen. Sogar Llambi war glücklich. "Ja, der Detlef geht ran wie Fiffi ans Gehackte. Das war Atmosphäre, Action, Feuer – ganz anders als bei Biyon." Ja, wo Llambis Lobessonne erstrahlt, muss es offenbar, meist für andere, auch Schatten geben.

Im Training hatte Mark Keller gehadert ("Ich krieg die Sch..ß-Drehung nicht hin."). Auf der Tanzfläche klappte mit Ekaterina Leonova aber alles. "Das war Wow", strahlte Motsi. Llambi sah Marks "besten Tanz der Staffel" und im Publikum jubelten die Keller-Sprösslinge Aaron und Joshua. Es gab 25 Jurypunkte. Noch besser: Am Ende des Abends landeten Mark und Ekat dank des Publikumsvotums auf Rang eins. Das erbrachte einen Jury-Ranking-Bonus-Punkt. Der kann in der nächsten Woche noch ziemlich wichtig werden.

Fan-Schelte für Joachim Llambi und Victoria Swarovski Dann zog das Drama herauf. Ann-Kathrin Bendixen offenbarte schon im Einspieler, dass sie seit Wochen unschöne Kommentare bei Social Media über ihre tänzerischen Fähigkeiten bekomme. Aber: "Solange hier noch Leute für mich anrufen, werde ich für sie tanzen." Schon im Training tröstete sie ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov ("Das ist eine Unterhaltungssendung, keine Weltmeisterschaft.") – und nach dem Tanz musste er es wieder tun.

Ja, Llambi hatte recht: "Es war technisch überschaubar." Aber als ihn Garbuzov gerade zu flehentlich fragte "War's besser als der Jive?", hätte er nicht eiskalt "Nein" sagen müssen. "Es war mein größtes Ziel besser als beim Jive zu sein", meinte Ann-Kathrin. Und dann kamen die Tränen. "Ich will nicht mehr", schluchzte sie am Arm von Vadim. Der tröstete, Motsi tröstete ("Du zeigst Mut, mach weiter!"), Daniel Hartwich tröstete. Seine Kollegin Victoria Swarovski wollte es auch – und machte es noch schlimmer.

"Du bist eine Kämpferin. Also: aufstehen, Krone richten, weitermachen", sagte sie. Und dann: "Ja, du kannst nicht tanzen, aber das können doch viele nicht". Das war schon zu viel für viele TV-Zuschauer. Auf dem Instagram-Account von "Let's Dance" hagelte es ordentlich Fan-Kritik für ihre holprige Wortwahl. Wie auch für Llambis mangelnde Sensibilität. Schließlich gab's 14 Punkte. Sieben mehr als beim Jive letzte Woche. Also besser!

Vatergefühle beim "Let's Dance"-Juror Auch Sophia Thiel weiß nicht erst seit ihrer "Let's Dance"-Teilnahme wie es ist, blöde oder gehässige Kommentare zu bekommen, Bei ihr zeigte der Trend aber tänzerisch deutlich nach oben. Sie beherzigte den Rat ihres Partners Valentin Lusin ("Trau dich, an dich zu glauben.") und, so Motsi, legte bei ihrem langsamen Walzer "Herz und Seele aufs Parkett". Sie rührte damit Motsi sogar zu Tränen. Und bekam 23 Punkte.

Gut drauf ist Tony Bauer eigentlich immer, beim Jive mit Marta Arndt kam Lebensfreude rüber. Da gab's auch Lob von Llambi, der seinem "Tanzauszubildenden" einen neuen Haken gab: Prüfung Jive bestanden. Hartwich raunte ob des "überschwänglichen" Llambi-Lobs: "Du bist so kurz vor der Adoption", was Bauer dann beflügelte. "Herr Llambi, wenn ich in Show 14 komme ...", hob er an, wurde aber gleich eingebremst. "Die gibt's nicht, das ist höchstens die Profi-Challenge." Tony setzte nach: "Wenn ich in die Profi-Challenge komme ...". Llambi unterbrach erneut: "Dann wirst du adoptiert." Muss Liebe unter Duisburgern schön sein.

Ungewohnte Schwächen zeigten dagegen die bis dato punktbesten Promis. Gabriel Kelly räumte nach seinem Slowfox mit Anastasia Stan ein: "Ich hab's ein bisschen verkackt." Während es bei ihm noch zu 23 Punkten reichte – letzte Woche brillierte er mit 30 -, blieb Lulu mit Alexandru Ionel und ebenfalls nach einem Slowfox bei 20 Punkten hängen – die drittschlechteste Tageswertung.

Letztlich war es ihr Glück, dass diesmal niemand gehen musste. Denn nach dem Publikumsvoting stand sie an letzter Stelle. Das bedeutet, dass für die nach Jurywertung hinter ihr stehenden Biyon und Ann-Kathrin deutlich mehr Fans angerufen haben müssen.

Llambi geht in die Luft Als Show-Höhepunkt ging dann Joachim Llambi in die Luft. Also er wurde nach dem furiosen Tanz der Juroren mit allen Profi-Tänzern in dieselbe geworfen, als hätte er grade die Champions-League gewonnen. Das hat ihm schon gefallen, dem Joachim, der vorher lässig-elegant als "Mister Bojangles" getänzelt war. Jorge stöckelte dynamisch in der Latexhose und Motsi schwebte leidenschaftlich zwischen Massimo, Alexandru und Vadim dahin. Ein echtes Highlight.J

"Es war eine herrliche Show", sagte Hartwich folglich zum Sendungsschluss, nachdem zuvor fast 30 Minuten lang sinnfrei gegackert wurde, um die Show bis zum vorgeschriebenen Ende von 23.30 Uhr zu dehnen. Nächste Woche wird's ernst: Erstens fliegen gleich zwei Promis. Und zweitens steht wieder mal der Discofoxmarathon auf dem Programm!