"Let's Dance": Welcher Promi ist raus? Wer tanzt noch in der RTL-Show mit?

Mitglied einer gewaltbereiten Jugendgang

Tim Raue gesteht kriminelle Vergangenheit: "Wollte nicht den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen"

Heute ist Tim Raue erfolgreicher Sternekoch. Doch so zielstrebig war der Gastronom in seiner Jugend nicht, wie er jüngst verriet. Als Mitglied einer gewaltbereiten Jugendgang steckte er viel Energie in Straftaten, bevor ein Umdenken bei ihm einsetzte.

MEHR