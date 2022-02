Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg bei Let's Dance: Wer ist die Prinzessin?

Am 15. Februar 2022 um 20.15 Uhr ist es wieder so weit: "Let's Dance" startet in die 15. Staffel. Wieder einmal tanzen 14 Promis um den Sieg. Die Jury mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez bewertet die tänzerischen Fähigkeiten der Stars. Mit dabei: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die allererste adelige Kandidatin bei "Let's Dance"! Aber wer ist die Prinzessin eigentlich und wie tickt sie privat? Das erfahren sie hier in unserem Porträt über sie.