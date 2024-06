Louis Klamroth analysiert Talk-Gäste: "Sind weit weg von dem, wie Menschen ihre Probleme wahrnehmen"

"Überhöhung der medialen Aufmerksamkeit"

Louis Klamroth sieht die "Überhöhung der medialen Aufmerksamkeit" in Bezug auf Talkshows kritisch. Wie der "Hart aber fair"-Moderator in der aktuellen Ausgabe des "Zeit Online"-Podcasts "Alles gesagt" erklärte, werde "über Politik-Talkshows ungleich viel, viel mehr geschrieben, berichtet, geurteilt, diskutiert" als "über alles andere, was im Fernsehen stattfindet".