"Love Island" Alle Infos zum Release der neuen Staffel auf RTLZWEI

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" geht in die achte Runde: Wie RTLZWEI am Donnerstag bestätigte, treffen bereits am Montag, 11. September, 20.15 Uhr, mehrere Frauen und Männer in dem RTLZWEI-Format erstmals vor der Kamera aufeinander. Ab Dienstag, 12. September, werden sie fortan immer montags bis freitags sowie sonntags, um 22.15 Uhr, um die große Liebe buhlen und mit etwas Glück am Ende 50.000 Euro gewinnen.