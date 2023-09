"Love Island": Das sind die heißen Kandidaten

Am 11. September 2023 wird es heiß: "Love Island" startet mit der achten Staffel. Dieses Mal wird es besonders spannend, denn die Kuppelshow wurde rundum erneuert. Viele Änderungen machen die RTLZWEI-Sendung noch unterhaltsamer. Nun wurde bekannt gegeben, wer sich in das neue Liebes-Abenteuer stürzen wird. Hier gibt es alle Infos zu den Teilnehmern und das neue Konzept von "Love Island".

Nach einem Jahr Wartezeit geht es endlich wieder los. „Die Königsklasse des Datings ist zurück", kündigte Moderatorin Sylvie Meis die beliebte Flirt-Show an. "Wir haben die Zeit genutzt, um fleißig an unserem Format zu feilen, und wir haben ein neues Land – wir sind in Griechenland. Wir haben eine Art von Leuten, die wir noch nicht hatten", steigerte die 45-Jährige die Vorfreude im Gespräch mit tvmovie. Dabei können sich die Zuschauer auf einige Neuerungen freuen. Per App sollen Fans in das Geschehen eingreifen können. Außerdem befindet sich die "Liebesinsel" zum ersten Mal in Griechenland, zuvor wurde das Format auf Mallorca und Teneriffa aufgezeichnet. Unterstützung bekommt die Moderatorin von Sänger Oli.P (45, bürgerlich: Oliver Petszokat).