'Love Sucks': Die ungewöhnliche Vampirliebe erobert Frankfurt

Seit 300 Jahren reißt sich Mama von Greifenstein (Anne Ratte-Polle) "den Arsch auf", um ihren Kindern ein sicheres Leben zu ermöglichen. Und was machen die Bengel? Der ältere Theo (Rick Okon) will mit hedonistischen Exzessen das Leben wieder spüren, der jüngere Ben (Damian Hardung) verliebt sich ausgerechnet in die Sterbliche Zelda (Havana Joy). Glück in der Liebe? Ist allerdings erstmal nicht vorgesehen. Liebe nervt eben, oder wie es bei Vampiren heißt: "Love Sucks" (ab 11. Oktober in der ZDF Mediathek).